https://sputnik-georgia.ru/20220314/vozmozhen-li-impichment-prezidentu-gruzii-otvet-gruzinskoy-mechty-265204469.html
Возможен ли импичмент президенту Грузии? Ответ "Грузинской мечты"
Возможен ли импичмент президенту Грузии? Ответ "Грузинской мечты"
Мдинарадзе объяснил, почему президент могла получить отказ от правительства на осуществление зарубежных визитов 14.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-14T15:15+0400
2022-03-14T15:15+0400
2022-03-14T15:16+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не будет ставить вопрос об объявлении импичмента президенту Грузии Саломе Зурабишили из-за нарушения ею Конституции, заявил лидер фракции Мамука Мдинарадзе на брифинге.Зурабишвили во время выступления в парламенте заявила, что из-за отказа правительства ей пришлось проводить неформальные, личные встречи в Европе. Зурабишвили встретилась с первыми лицами нескольких стран и руководством Евросоюза вскоре после начала Россией спецоперации на Украине.При этом он добавил, что проведение зарубежных встреч без согласования с правительством является нарушением Конституции."Уезжать куда-то несмотря на письменный отказ и осуществлять определенные активности во внешнем направлении является нарушением Конституции со стороны президента. Однако, мы не будем говорить об импичменте из-за этого", - заявил Мдинарадзе.Зурабишвили заявила, что власти отказали ей в рабочих визитах в Европу>>С 27 февраля по 1 марта президент Грузии провела встречи с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Испании Педро Санчесом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, новости, европа, украина, саломе зурабишвили , мамука мдинарадзе, грузинская мечта, импичмент
Возможен ли импичмент президенту Грузии? Ответ "Грузинской мечты"
15:15 14.03.2022 (обновлено: 15:16 14.03.2022) Подписаться на
Мдинарадзе объяснил, почему президент могла получить отказ от правительства на осуществление зарубежных визитов
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не будет ставить вопрос об объявлении импичмента президенту Грузии Саломе Зурабишили из-за нарушения ею Конституции, заявил лидер фракции Мамука Мдинарадзе на брифинге.
Зурабишвили во время выступления в парламенте заявила, что из-за отказа правительства ей пришлось проводить неформальные, личные встречи в Европе. Зурабишвили встретилась с первыми лицами нескольких стран и руководством Евросоюза вскоре после начала Россией спецоперации на Украине.
"Я предположил, что поскольку она не согласовала и не обсуждала эти вопросы с правительством, то, возможно, это вызвало письменный отказ, с одной стороны", - сказал Мдинарадзе журналистам.
При этом он добавил, что проведение зарубежных встреч без согласования с правительством является нарушением Конституции.
"Уезжать куда-то несмотря на письменный отказ и осуществлять определенные активности во внешнем направлении является нарушением Конституции со стороны президента. Однако, мы не будем говорить об импичменте из-за этого", - заявил Мдинарадзе.
С 27 февраля по 1 марта президент Грузии провела встречи с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Испании Педро Санчесом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
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