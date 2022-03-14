https://sputnik-georgia.ru/20220314/zurabishvili-zayavila-chto-vlasti-otkazali-ey-v-rabochikh-vizitakh-v-evropu-265201959.html

Зурабишвили заявила, что власти отказали ей в рабочих визитах в Европу

Зурабишвили заявила, что власти отказали ей в рабочих визитах в Европу

Президент Грузии сочла нужным воспользоваться личными контактами для проведения запланированных встреч 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T13:34+0400

2022-03-14T13:34+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что из-за отказа правительства ей пришлось проводить неформальные, личные встречи в Европе. Зурабишвили посетила несколько европейских стран и провела встречи с представителями власти вскоре после начала Россией спецоперации на Украине. По ее словам, подобный подход властей Грузии "наносит ущерб нашей стране"."Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, я приняла решение отменить все официальные форматы. В это время я посчитала нужным воспользоваться своими личными контактами и превратила рабочие визиты в личные встречи", – сказала Зурабишвили. Она назвала непонятными ограничения касательно ее международной деятельности в ситуации, когда "время не терпит". "Сила в единстве" – президент Грузии обратилась к властям и оппозиции>>"Если это правда, то, что сказала президент, то, получается, она нарушила Конституцию. Я разберусь в этом", - сказал председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе журналистам. С 27 февраля по 1 марта президент Грузии провела встречи с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Испании Педро Санчесом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, политика, новости, украина, саломе зурабишвили