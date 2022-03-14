https://sputnik-georgia.ru/20220314/vremennyy-poryadok-vyplat-po-gosdolgu-utverdil-minfin-rossii-265205724.html

Временный порядок выплат по госдолгу утвердил Минфин России

Временный порядок выплат по госдолгу утвердил Минфин России

Российская финансовая система испытывает на себе новый виток западных санкций, когда международные валютные резервы оказались заморожены 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T15:55+0400

2022-03-14T15:55+0400

2022-03-14T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Временный порядок выплат по госдолгу в иностранной валюте утвержден Министерством финансов России.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.Для исполнения обязательств РФ по еврооблигациям Минфин будет давать платежные поручения банкам-агентам для осуществления выплат в валюте и сроки, предусмотренные соответствующей эмиссионной документацией. Фактическая возможность осуществления указанных выплат будет зависеть от санкционных ограничений в отношении возможности правительства и ЦБ распоряжаться средствами на своих валютных счетах, указывает Минфин.Москва не будет просить отменить санкции – МИД РФ >>Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение по еврооблигациям, оно подлежит отзыву. В таком случае Минфин России осуществляет выплаты по еврооблигациям в рублях по курсу Банка России на день платежа, установленного эмиссионной документацией выпуска еврооблигаций.Накануне министр финансов России Антон Силуанов заявил, "что общий объем резервов страны составляет около 640 миллиардов долларов, но 300 миллиардов резервов из-за санкций не могут быть использованы.Минфин рассчитывает, что замороженные резервы станут доступны Банку России по итогам переговоров и крупных последствий для бюджетной системы удастся избежать.Антон Силуанов уточнил, что помимо ЗРВ заморожен Фонд национального благосостояния, по этим причинам возникли трудности с исполнением долговых обязательств.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, экономика, политика, министерство финансов россии, обострение ситуации вокруг украины 2022