https://sputnik-georgia.ru/20220314/sila-v-edinstve---prezident-gruzii-obratilas-k-vlastyam-i-oppozitsii-265200787.html

"Сила в единстве" – президент Грузии обратилась к властям и оппозиции

"Сила в единстве" – президент Грузии обратилась к властям и оппозиции

По словам Зурабишвили, и правящая партия, и оппозиция грешат перед страной 14.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-14T12:54+0400

2022-03-14T12:54+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти и оппозицию отказаться от противостояния и объединиться в борьбе с вызовами. По ее словам, сегодня для всех переломный момент, и вызовы в дальнейшем могут стать острее. Но наряду с вызовами "кризисы и войны приносят новые возможности".Она подчеркнула, что сегодня общество намного отважнее и более сознательно, чем политики. "Я вижу, что сегодня признаки национального согласия уже пробудились в людях. Но в вас я этого не вижу. Неужели вы не понимаете, какая ответственность лежит на вас перед вашими людьми?" – заявила Зурабишвили. По ее словам, и власти, и оппозиция грешат перед страной. Их взаимные обвинения наносят вред стране. "Большинство вместо поиска согласия окрестило всех, с кем не согласно, предателями или партией войны. А оппозиция вместо поиска согласия все решения или заявления власти безапелляционно называет пророссийскими", – отметила Зурабишвили.Зурабишвили заявила, что власти отказали ей в рабочих визитах в Европу>>Президент подчеркнула, что оппозиция грешит, когда во время акций протеста оскорбляет полицейских и когда в Брюсселе, США или Киеве пытается очернить Грузию, заявляя, что она свернула с прозападного пути. "Правительство грешит, когда не осмеливается выразить то, что продиктовано нашей историей и достоинством. Этому нет оправдания. Никакие доводы осторожности или страха не оправдывают того, чтобы вы хотя бы словом не встали там, где того требует совесть", – сказала президент. Президент Грузии заявила, что не будет возвращаться к вопросу помилования Саакашвили>>При этом Зурабишвили обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с тем, чтобы он вернул в Тбилиси украинского посла. Зеленский отозвал посла для консультаций вскоре после того, как власти Грузии заявили, что не намерены вводить санкции против России, так как это намного больше навредит самой Грузии. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили