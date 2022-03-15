https://sputnik-georgia.ru/20220315/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-716-265223725.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 716

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 716

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 1 324 инфицированных 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T11:01+0400

2022-03-15T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 716, скончались 16 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 637 691 случай заражения.За последние 24 часа вылечились 1 551 человек, а с начала пандемии – 1 590 380. Скончались 16 585.За сутки сделано 19 857 тестов на коронавирус, в том числе 17 226 на антиген и 2 631 ПЦР-тест.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 8,64%, за последние 14 дней –13,98%, за последние семь дней – 10,7%.К этому времени сделано 2 834 936 прививок, в том числе за последние сутки – 1 613.Пандемия никуда не ушла – главный эпидемиолог Грузии >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 1 324 пациента.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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