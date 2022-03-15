https://sputnik-georgia.ru/20220315/delo-obvinyaemogo-v-izbienii-glukhonemogo-podrostka-politseyskogo-rassmotrit-sud-prisyazhnykh-265244636.html

Дело обвиняемого в избиении глухонемого подростка полицейского рассмотрит суд присяжных

Дело обвиняемого в избиении глухонемого подростка полицейского рассмотрит суд присяжных

Тбилисский городской суд принял решение оставить обоих обвиняемых под стражей на время следствия 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T20:49+0400

2022-03-15T20:49+0400

2022-03-15T21:21+0400

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Дело патрульного инспектора Нукри Бакрадзе, задержанного за избиение несовершеннолетнего лица с ОВЗ, рассмотрит суд присяжных заседателей, такое решение было принято на предварительном судебном заседании в Тбилисском городском суде.Патрульные инспекторы Нукри Бакрадзе и Каха Бакашвили были задержаны после обнародования видеозаписи расправы над подростком 25 января. Бакрадзе обвиняется в бесчеловечном обращении с несовершеннолетним, а Бакашвили - в злоупотреблении должностными полномочиями.Как пояснил адвокат задержанного, судить, что сделал патрульный инспектор, должно общество.Что касается второго задержанного Кахи Бакашвили, который не донес о случившемся в следственный орган – Службу государственного инспектора, на сегодняшнем судебном заседании он признал свою вину. Его дело было выделено в отдельное производство.Сегодня же Тбилисский городской суд принял решение оставить обоих обвиняемых под стражей на время следствия.Сегодня же дело передано в суд для рассмотрения по существу.Расправа над подростком с ОВЗ в Тбилиси - один из полицейских признал вину >>Инцидент с избиением глухонемого подростка произошел 23 января на станции тбилисского метро "Исани". По данным следствия, свидетелями случившегося стали сопровождавшие несовершеннолетнего люди. Один из них записал происходящее на видео.На распространенной видеозаписи видно, как человек в полицейской форме бьет молодого человека по голове и лицу. Как заявили СМИ, полицейский расправился с подростком, несмотря на разъяснения друга, что тот глухонемой и не может отвечать на вопросы.Бакрадзе, которого обвиняют в избиении несовершеннолетнего, грозит от 5 до 10 лет тюрьмы, а Бакашвили - штраф, домашний арест от полугода до 2 лет или тюремное заключение до 3 лет.Вскоре после инцидента в Тбилиси 29 января прошел митинг против насилия над людьми с ограниченными возможностями здоровья. Митинг провели граждане с ОВЗ, представители НПО, гражданские активисты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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