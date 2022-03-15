https://sputnik-georgia.ru/20220315/gruzinskaya-mechta-ne-budet-podnimat-vopros-impichmenta-prezidenta-265233560.html
"Грузинская мечта" не будет поднимать вопрос импичмента президенту
"Грузинская мечта" не будет поднимать вопрос импичмента президенту
Все жители Грузии, включая президента, должны иметь четкое представление о своих полномочиях, заявил Мдинарадзе 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T15:16+0400
2022-03-15T15:16+0400
2022-03-15T15:24+0400
политика
грузия
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Сейчас не время поднимать вопрос об импичменте президенту Грузии Саломе Зурабишвили из-за нарушения ею Конституции страны, заявил лидер фракции "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.Ранее, во вторник, "Грузинская мечта" распространила заявление, в котором говорится, что правительство собирается подать иск в Конституционный суд против президента и потребовать подтверждения нарушения Конституции с ее стороны. Зурабишвили во время выступления в парламенте 14 марта заявила, что из-за отказа правительства ей пришлось проводить неформальные, личные встречи в Европе.По его словам, иск правительства против президента преследует другие цели."Наша цель, чтобы все в этой стране, начиная от президента заканчивая простым гражданам, имели четкое представление о своих полномочиях", – подчеркнул Мдинарадзе.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя скандал вокруг зарубежных поездок президента, выразил предположение, что она введена в заблуждение.Говоря о причинах отказа, глава грузинского правительства подчеркнул, что в условиях развернувшихся на Украине событий и сложных процессов в регионе, "президент, главнокомандующий должен был быть в стране".Скандал с поездками президента Грузии в Европу: премьер прокомментировал ситуацию>>Гарибашвили подчеркнул, что согласно Конституции президент обязан согласовать визит с правительством. Премьер также добавил, что согласно Конституции Грузии, внешнюю политику страны определяет парламент, а осуществляет правительство Грузии.С 27 февраля по 1 марта президент Грузии провела встречи с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Испании Педро Санчесом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили
"Грузинская мечта" не будет поднимать вопрос импичмента президенту
15:16 15.03.2022 (обновлено: 15:24 15.03.2022) Подписаться на
Все жители Грузии, включая президента, должны иметь четкое представление о своих полномочиях, заявил Мдинарадзе
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Сейчас не время поднимать вопрос об импичменте президенту Грузии Саломе Зурабишвили из-за нарушения ею Конституции страны, заявил лидер фракции "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
Ранее, во вторник, "Грузинская мечта" распространила заявление, в котором говорится, что правительство собирается подать иск в Конституционный суд против президента и потребовать подтверждения нарушения Конституции с ее стороны. Зурабишвили во время выступления в парламенте 14 марта заявила, что из-за отказа правительства ей пришлось проводить неформальные, личные встречи в Европе.
"Нарушение Конституции со стороны президента было налицо, однако не думаю, что в большинстве окажутся такие люди, которые сейчас начнут говорить об импичменте. Сегодня говорить об импичменте не приходится. Мы не будем говорить об импичменте. Сегодня не время для этого", – сказал Мдинарадзе журналистам.
По его словам, иск правительства против президента преследует другие цели.
"Наша цель, чтобы все в этой стране, начиная от президента заканчивая простым гражданам, имели четкое представление о своих полномочиях", – подчеркнул Мдинарадзе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя скандал вокруг зарубежных поездок президента, выразил предположение, что она введена в заблуждение.
Говоря о причинах отказа, глава грузинского правительства подчеркнул, что в условиях развернувшихся на Украине событий и сложных процессов в регионе, "президент, главнокомандующий должен был быть в стране".
Гарибашвили подчеркнул, что согласно Конституции президент обязан согласовать визит с правительством. Премьер также добавил, что согласно Конституции Грузии, внешнюю политику страны определяет парламент, а осуществляет правительство Грузии.
С 27 февраля по 1 марта президент Грузии провела встречи с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Испании Педро Санчесом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
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