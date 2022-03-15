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Скандал с поездками президента Грузии в Европу: премьер прокомментировал ситуацию

Скандал с поездками президента Грузии в Европу: премьер прокомментировал ситуацию

Глава грузинского правительства надеется, что эта ситуация скоро прояснится 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T13:58+0400

2022-03-15T13:58+0400

2022-03-15T14:20+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя скандал вокруг зарубежных поездок президента страны Саломе Зурабишвили, выразил предположение, что она введена в заблуждение.Зурабишвили во время выступления в парламенте заявила, что из-за отказа правительства ей пришлось проводить неформальные, личные встречи в Европе. В ответ, в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинили президента в нарушении Конституции страны.Президент Грузии встретилась с первыми лицами нескольких стран и руководством Евросоюза вскоре после начала Россией спецоперации на Украине."Грузинская мечта" обратится в суд из-за зарубежных поездок президента>>Гарибашвили подчеркнул, что согласно Конституции президент обязан согласовать визит с правительством.По мнению премьера, в условиях развернувшихся на Украине событий и сложных процессов в регионе, "президент, главнокомандующий должен был быть в стране". "Это было нашим главным аргументом и мотивацией, чтобы отказать ей в визите", – отметил Гарибашвили.Премьер также добавил, что согласно Конституции Грузии, внешнюю политику страны определяет парламент, а осуществляет правительство Грузии."Соответственно, согласно Конституции, любая встреча президента, любой визит должен быть согласован с правительством Грузии", – подчеркнул Гарибашвили.Возможен ли импичмент президенту Грузии? Ответ "Грузинской мечты" >>>С 27 февраля по 1 марта президент Грузии провела встречи с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Испании Педро Санчесом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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