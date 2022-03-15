https://sputnik-georgia.ru/20220315/gruzinskaya-mechta-prizvala-prezidenta-soblyudat-konstitutsiyu-265228623.html
"Грузинская мечта" обратится в суд из-за зарубежных поездок президента
"Грузинская мечта" обратится в суд из-за зарубежных поездок президента
Согласно Конституции, президент Грузии может вести международные переговоры только с согласия правительства, напомнили в "Мечте" 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T13:32+0400
2022-03-15T13:32+0400
2022-03-15T14:00+0400
президент грузии
саломе зурабишвили
новости
грузия
политика
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинила президента страны Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции, и в ближайшее время намерена обратиться в связи с этим в Конституционный суд страны. Саломе Зурабишвили накануне заявила, что из-за отказа правительства ей пришлось отменить рабочие визиты и проводить неформальные, личные встречи в Европе. Зурабишвили встретилась с первыми лицами нескольких стран и руководством Евросоюза вскоре после начала Россией спецоперации на Украине.Как отмечено в заявлении, наблюдается явная негативная тенденция и долг правящей партии изначально осуществить политическое реагирование, чтобы не возникли излишние сложности в функционировании конституционной системы."Во вчерашнем выступлении президент Грузии предложила целый ряд новых правил игры, которые связаны с функционированием госсистемы. Очевидно, что она хочет действовать вне Конституции. Однако мы хотим напомнить президенту, что правила игры государственной системы определяет не президент, а Конституция, а президенту никто не позволит переписывать Конституцию", – отмечено в заявлении.В последние месяцы состоялась не одна встреча между представителями правительства и президента, в ходе которых президенту не раз четко разъяснили содержание Конституции Грузии, но, к сожалению, безрезультатно, сказали в правящей партии.Возможен ли импичмент президенту Грузии? Ответ "Грузинской мечты" >>>"В этих условиях правительство Грузии вынуждено в ближайшем будущем обратиться в Конституционный суд в рамках процедуры спора о компетенции и потребовать подтверждения нарушения президентом Грузии Конституции", – говорится в заявлении.Согласно Конституции, президент Грузии может вести международные переговоры только с согласия правительства. С нарушением указанной оговорки, без согласия правительства президент страны, как она это признала на вчерашнем заседании парламента, осуществила несколько визитов в разные страны, отмечено в заявлении."Здесь же необходимо отметить, что президент запланировала указанные визиты без всяких предварительных консультаций с правительством и сообщила правительству о визитах после, что подтверждает, что президент нарушила Конституцию намерено", – отмечено в заявлении.В заключение "Грузинская мечта" еще раз призвала президента Грузии внимательно ознакомиться с Конституцией и хорошо осмыслить суть парламентской республики."Президент Грузии, в первую очередь, должна уважать Конституцию Грузии, конституционную ответственность и обязанности президента", – отметили в "Грузинской мечте".С 27 февраля по 1 марта2022 года президент Грузии провела встречи с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Испании Педро Санчесом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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президент грузии, саломе зурабишвили , новости, грузия, политика, грузинская мечта
"Грузинская мечта" обратится в суд из-за зарубежных поездок президента
13:32 15.03.2022 (обновлено: 14:00 15.03.2022) Подписаться на
Согласно Конституции, президент Грузии может вести международные переговоры только с согласия правительства, напомнили в "Мечте"
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинила президента страны Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции, и в ближайшее время намерена обратиться в связи с этим в Конституционный суд страны.
Саломе Зурабишвили накануне заявила, что из-за отказа правительства ей пришлось отменить рабочие визиты и проводить неформальные, личные встречи в Европе. Зурабишвили встретилась с первыми лицами нескольких стран и руководством Евросоюза вскоре после начала Россией спецоперации на Украине.
"В первую очередь, мы хотим призвать президента Грузии ознакомиться с Конституцией страны и особенно с конституционными полномочиями трех главных конституционных органов – парламента, правительства и президента", – говорится в заявлении партии.
Как отмечено в заявлении, наблюдается явная негативная тенденция и долг правящей партии изначально осуществить политическое реагирование, чтобы не возникли излишние сложности в функционировании конституционной системы.
"Во вчерашнем выступлении президент Грузии предложила целый ряд новых правил игры, которые связаны с функционированием госсистемы. Очевидно, что она хочет действовать вне Конституции. Однако мы хотим напомнить президенту, что правила игры государственной системы определяет не президент, а Конституция, а президенту никто не позволит переписывать Конституцию", – отмечено в заявлении.
В последние месяцы состоялась не одна встреча между представителями правительства и президента, в ходе которых президенту не раз четко разъяснили содержание Конституции Грузии, но, к сожалению, безрезультатно, сказали в правящей партии.
"В этих условиях правительство Грузии вынуждено в ближайшем будущем обратиться в Конституционный суд в рамках процедуры спора о компетенции и потребовать подтверждения нарушения президентом Грузии Конституции", – говорится в заявлении.
Согласно Конституции, президент Грузии может вести международные переговоры только с согласия правительства. С нарушением указанной оговорки, без согласия правительства президент страны, как она это признала на вчерашнем заседании парламента, осуществила несколько визитов в разные страны, отмечено в заявлении.
"Здесь же необходимо отметить, что президент запланировала указанные визиты без всяких предварительных консультаций с правительством и сообщила правительству о визитах после, что подтверждает, что президент нарушила Конституцию намерено", – отмечено в заявлении.
В заключение "Грузинская мечта" еще раз призвала президента Грузии внимательно ознакомиться с Конституцией и хорошо осмыслить суть парламентской республики.
"Президент Грузии, в первую очередь, должна уважать Конституцию Грузии, конституционную ответственность и обязанности президента", – отметили
в "Грузинской мечте".
С 27 февраля по 1 марта2022 года президент Грузии провела встречи с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Испании Педро Санчесом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
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