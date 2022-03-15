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"Грузинской мечте" не хватит голосов для импичмента президенту – депутат
"Грузинской мечте" не хватит голосов для импичмента президенту – депутат
Для импичмента необходимо 100 голосов в парламенте, а у "Грузинской мечты" их нет, отметил депутат 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T15:49+0400
2022-03-15T15:49+0400
2022-03-15T15:49+0400
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грузия
мамука мдинарадзе
саломе зурабишвили
еврокомиссия
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не сможет начать процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили, так как ей не хватит для этого голосов, заявил депутат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе.Правительство собирается подать иск в Конституционный суд против президента и потребовать подтверждения нарушения ею Конституции. Поводом для этого стали неформальные и личные встречи Зурабишвили с политиками в Европе, несмотря на отказ грузинского правительства.Ранее лидер фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что сейчас не время поднимать вопрос об импичменте президента Грузии Саломе Зурабишвили из-за нарушения ею Конституции страны.С 27 февраля по 1 марта президент Грузии провела встречи с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Испании Педро Санчесом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя скандал вокруг зарубежных поездок президента, выразил предположение, что она введена в заблуждение.Говоря о причинах отказа, глава грузинского правительства подчеркнул, что в условиях развернувшихся на Украине событий и сложных процессов в регионе, "президент, главнокомандующий должен был быть в стране".ИмпичментСогласно Конституции, президент Грузии неприкосновенный. При нахождении на должности его нельзя арестовывать или привлекать к уголовной ответственности.Президент является тем должностным лицом, которое можно отстранить от должности только путем импичмента.Поводом для импичмента может стать нарушение Конституции или наличие признаков преступления, совершенных президентом.Процедуру импичмента может запустить парламент страны. Для этого необходимо согласие не менее 1/3 депутатов от полного состава парламента.Возможен ли импичмент президенту Грузии? Ответ "Грузинской мечты" >>>Далее дело должно быть передано в Конституционный суд, у которого будет месяц на рассмотрение и подготовку заключения. Если окажется, что президент нарушил Конституцию или в его действиях были признаки преступления, то парламент в течение двух недель рассмотрит вопрос и проголосует. Для импичмента президенту нужно не менее 2/3 от голосов депутатов.Нельзя начинать процедуру импичмента президенту, если в стране военное или чрезвычайное положение.Если президент сложит свои полномочия досрочно, то его обязанности будет исполнять глава парламента.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, мамука мдинарадзе, саломе зурабишвили , еврокомиссия, грузинская мечта
"Грузинской мечте" не хватит голосов для импичмента президенту – депутат
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Для импичмента необходимо 100 голосов в парламенте, а у "Грузинской мечты" их нет, отметил депутат
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не сможет начать процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили, так как ей не хватит для этого голосов, заявил депутат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе.
Правительство собирается подать иск в Конституционный суд против президента и потребовать подтверждения нарушения ею Конституции. Поводом для этого стали неформальные и личные встречи Зурабишвили с политиками в Европе, несмотря на отказ грузинского правительства.
"Первый шаг – это обращение к Конституционному суду в связи с тем, насколько конституционными были ее действия. Официально они не могут начать импичмент, поскольку им не хватает голосов. Для импичмента необходимо 100 голосов в парламенте, а у "Грузинской мечты" нет 100 голосов. Поэтому это психологическое воздействие", – заявил Гоциридзе.
Ранее лидер фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что сейчас не время поднимать вопрос об импичменте президента Грузии Саломе Зурабишвили из-за нарушения ею Конституции страны.
С 27 февраля по 1 марта президент Грузии провела встречи с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Испании Педро Санчесом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя скандал вокруг зарубежных поездок президента, выразил предположение, что она введена в заблуждение.
Говоря о причинах отказа, глава грузинского правительства подчеркнул, что в условиях развернувшихся на Украине событий и сложных процессов в регионе, "президент, главнокомандующий должен был быть в стране".
Импичмент
Согласно Конституции, президент Грузии неприкосновенный. При нахождении на должности его нельзя арестовывать или привлекать к уголовной ответственности.
Президент является тем должностным лицом, которое можно отстранить от должности только путем импичмента.
Поводом для импичмента может стать нарушение Конституции или наличие признаков преступления, совершенных президентом.
Процедуру импичмента может запустить парламент страны. Для этого необходимо согласие не менее 1/3 депутатов от полного состава парламента.
Далее дело должно быть передано в Конституционный суд, у которого будет месяц на рассмотрение и подготовку заключения. Если окажется, что президент нарушил Конституцию или в его действиях были признаки преступления, то парламент в течение двух недель рассмотрит вопрос и проголосует. Для импичмента президенту нужно не менее 2/3 от голосов депутатов.
Нельзя начинать процедуру импичмента президенту, если в стране военное или чрезвычайное положение.
Если президент сложит свои полномочия досрочно, то его обязанности будет исполнять глава парламента.
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