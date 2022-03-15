https://sputnik-georgia.ru/20220315/mogut-li-grazhdane-rf-otkryt-schet-v-bankakh-gruzii-kommentariy-glavy-natsbanka-265231845.html

Могут ли граждане РФ открыть счет в банках Грузии? Комментарий главы Нацбанка

Могут ли граждане РФ открыть счет в банках Грузии? Комментарий главы Нацбанка

При введении санкций четко определяется список лиц или организаций, которые подлежат санкциям, напомнили в Нацбанке Грузии 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T15:01+0400

2022-03-15T15:01+0400

2022-03-15T15:01+0400

грузия

национальный банк

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Если физические лица или организации не входят в санкционный список, то после прохождения стандартных процедур коммерческие банки имеют право открыть им счета, заявил глава Национального банка Грузии Коба ГвенетадзеПосле начала спецоперации на Украине многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора, а также в отношении ряда российских политиков, предпринимателей и компаний.По словам главы Нацбанка, при введении санкций четко определяется список лиц или организаций, которые подлежат санкциям. Конечно, в этом случае грузинские финансовые организации, как и иностранные, будут ограничены и не будут обслуживать те лица, которые указаны в санкциях."Вместе с тем коммерческие банки оценивают риски: они примут решение об открытии счета в индивидуальном порядке. В этом случае для банков будет важно, не числится ли лицо в списке санкционированных. А все остальное делается по стандартной процедуре, как это было до конфликта", – пояснил Гвенетадзе.Смогут ли мигранты перечислять деньги из РФ в Грузию? Ответ главы Нацбанка >>>Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать санкции в отношении России.К примеру, после начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял три новых пакета санкций против России. В настоящее время санкции затрагивают 862 человека и 53 организации. Речь идет о высшем руководстве России, крупных политиках и бизнесменах, военных и банкирах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, национальный банк, экономика, новости, россия, коммерческие банки