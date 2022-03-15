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Смогут ли мигранты перечислять деньги из РФ в Грузию? Ответ главы Нацбанка
Смогут ли мигранты перечислять деньги из РФ в Грузию? Ответ главы Нацбанка
Российская Федерация многие годы лидировала по объему денежных переводов в Грузию 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T12:33+0400
2022-03-15T12:33+0400
2022-03-15T12:56+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Несмотря на санкции, введенные против России, трудовые мигранты могут присылать деньги на родину через компании, которые там оперируют, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.Санкции, введенные против России из-за спецоперации на Украине, вызвали опасения, что проживающие в РФ грузинские мигранты не смогут перечислять деньги своим родным на родину. Россия многие годы лидировала по объему денежных переводов в Грузию.Общий объем перечислений из РФ в 2021 году составил 411,5 миллиона долларов – 17,5% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Из России с начала 2021 года денежных переводов поступило на 13% больше, чем за тот же период 2020 года.По данным за январь 2022 года, из России в Грузию денежных переводов поступило 22,4 миллиона долларов, на 3,4% меньше, чем за тот же период 2021 года. Это 13,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия увеличивает импорт из дружественных государств – вице-премьер РФ >>>К слову, Россия, которая на протяжении многих лет бессменно лидировала по денежным переводам в Грузию, в январе этого года уступила первенство Италии.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, грузия, новости, экономика, национальный банк
Смогут ли мигранты перечислять деньги из РФ в Грузию? Ответ главы Нацбанка
12:33 15.03.2022 (обновлено: 12:56 15.03.2022) Подписаться на
Российская Федерация многие годы лидировала по объему денежных переводов в Грузию
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Несмотря на санкции, введенные против России, трудовые мигранты могут присылать деньги на родину через компании, которые там оперируют, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.
Санкции, введенные против России из-за спецоперации на Украине, вызвали опасения, что проживающие в РФ грузинские мигранты не смогут перечислять деньги своим родным на родину. Россия многие годы лидировала по объему денежных переводов в Грузию.
"Ряд компаний, которые занимались этой деятельностью, покинули страну. Но есть компании, которые до сих пор работают в этом направлении. Люди, которые раньше отправляли денежные переводы своим родственникам в Грузию, смогут переводить деньги через эти компании, которые до сих пор работают в этих регионах", – сказал Гвенетадзе в эфире телеканала "Имеди".
Общий объем перечислений из РФ в 2021 году составил 411,5 миллиона долларов – 17,5% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Из России с начала 2021 года денежных переводов поступило на 13% больше, чем за тот же период 2020 года.
По данным за январь 2022 года, из России в Грузию денежных переводов поступило 22,4 миллиона долларов, на 3,4% меньше, чем за тот же период 2021 года. Это 13,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
К слову, Россия, которая на протяжении многих лет бессменно лидировала по денежным переводам в Грузию, в январе этого года уступила первенство Италии.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать санкции в отношении России.
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