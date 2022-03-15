https://sputnik-georgia.ru/20220315/spetsoperatsii-v-tbilisi-i-regionakh-zaderzhany-17-chelovek-265235603.html

Спецоперации в Тбилиси и регионах: задержаны 17 человек

Спецоперации в Тбилиси и регионах: задержаны 17 человек

Все задержанные обвиняются в незаконном приобретение, хранении и сбыте наркотических средств в крупном или особо крупном размере 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T16:40+0400

2022-03-15T16:40+0400

2022-03-15T16:40+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. В ходе спецопераций, проведенных полицией в разное время в поселении Поничала на окраине Тбилиси и в регионах страны, задержано 17 человек, говорится в сообщении МВД Грузии.Все 17 задержанных обвиняются в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в крупном и особо крупном размере. Самому старшему из задержанных 70 лет, самому младшему всего 14.Следствие установило, что обвиняемые систематически сбывали наркотики гражданам. Преступление предусматривает наказание на срок от 8 до 20 лет или бессрочное тюремное заключение.Полицейские на основании постановления судьи провели ряд контрольных закупок наркотических средств - героин, прегабалин, субоксин и Альфа-ПВП. Ими велась негласная аудио- и видеозапись закупок.При обыске жилых домов арестованных наркоторговцев полиция изъяла кроме большого количества различных наркотиков, также деньги, предположительно вырученные от продажи - 18 135 лари и 1600 долларов. Кроме того, на месте были обнаружены наркотики, приготовленные для инъекций.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, мвд грузии, наркопреступления в грузии, наркоторговля