https://sputnik-georgia.ru/20220315/spetsoperatsii-v-tbilisi-i-regionakh-zaderzhany-17-chelovek-265235603.html
Спецоперации в Тбилиси и регионах: задержаны 17 человек
Спецоперации в Тбилиси и регионах: задержаны 17 человек
Все задержанные обвиняются в незаконном приобретение, хранении и сбыте наркотических средств в крупном или особо крупном размере 15.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-15T16:40+0400
2022-03-15T16:40+0400
2022-03-15T16:40+0400
грузия
новости
происшествия
мвд грузии
наркопреступления в грузии
наркоторговля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0e/260553557_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_5bb6b57197d85a08338b2a01ceb61f92.jpg
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. В ходе спецопераций, проведенных полицией в разное время в поселении Поничала на окраине Тбилиси и в регионах страны, задержано 17 человек, говорится в сообщении МВД Грузии.Все 17 задержанных обвиняются в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в крупном и особо крупном размере. Самому старшему из задержанных 70 лет, самому младшему всего 14.Следствие установило, что обвиняемые систематически сбывали наркотики гражданам. Преступление предусматривает наказание на срок от 8 до 20 лет или бессрочное тюремное заключение.Полицейские на основании постановления судьи провели ряд контрольных закупок наркотических средств - героин, прегабалин, субоксин и Альфа-ПВП. Ими велась негласная аудио- и видеозапись закупок.При обыске жилых домов арестованных наркоторговцев полиция изъяла кроме большого количества различных наркотиков, также деньги, предположительно вырученные от продажи - 18 135 лари и 1600 долларов. Кроме того, на месте были обнаружены наркотики, приготовленные для инъекций.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0e/260553557_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c32830cd734985459976fcf0a2897bc2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, наркопреступления в грузии, наркоторговля
Спецоперации в Тбилиси и регионах: задержаны 17 человек
Подписаться на
Все задержанные обвиняются в незаконном приобретение, хранении и сбыте наркотических средств в крупном или особо крупном размере
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik.
В ходе спецопераций, проведенных полицией в разное время в поселении Поничала на окраине Тбилиси и в регионах страны, задержано 17 человек, говорится в сообщении
МВД Грузии.
Все 17 задержанных обвиняются в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в крупном и особо крупном размере. Самому старшему из задержанных 70 лет, самому младшему всего 14.
Следствие установило, что обвиняемые систематически сбывали наркотики гражданам. Преступление предусматривает наказание на срок от 8 до 20 лет или бессрочное тюремное заключение.
Полицейские на основании постановления судьи провели ряд контрольных закупок наркотических средств - героин, прегабалин, субоксин и Альфа-ПВП. Ими велась негласная аудио- и видеозапись закупок.
При обыске жилых домов арестованных наркоторговцев полиция изъяла кроме большого количества различных наркотиков, также деньги, предположительно вырученные от продажи - 18 135 лари и 1600 долларов. Кроме того, на месте были обнаружены наркотики, приготовленные для инъекций.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.