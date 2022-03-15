https://sputnik-georgia.ru/20220315/startoval-pervyy-etap-registratsii-pervoklassnikov-v-gruzii-265221269.html

Стартовал первый этап регистрации первоклассников в Грузии

Стартовал первый этап регистрации первоклассников в Грузии

Регистрация детей в первый класс пройдет в несколько этапов и завершится 12 июля 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T11:16+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. В Грузии с 15 марта начинается регистрация первоклассников, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Грузии.Зарегистрировать в школу можно будет детей, которым к 15 сентября включительно исполнится 6 лет.Первый этапПервый этап регистрации начнется 15 марта и продлится до 26 марта включительно. Пройти регистрацию смогут дети с особыми образовательными нуждами.Родители этих детей должны обратиться с заявлением непосредственно в ту государственную школу, в которую они хотят отдать своего ребенка. Администрация школы зарегистрирует ребенка в информационной системе образования (EMIS). Для подтверждения особого статуса ребенка родителям требуется заполнить в школе специальную форму обращения, утвержденную указом министра образования.В Грузии смягчают ковид-ограничения - что будет со школами?>>Из школы эти анкеты будут направлены в министерство образования. Мультидисциплинарная команда проведет оценку и установит образовательные потребности этих детей. В случае подтверждения спецстатуса, ребенок будет зачислен в школу на основе соответствующей документации. Родители детей должны представить документацию с 29 марта до 29 апреля включительно.Учениками с особыми образовательными потребностями считаются дети с физическими ограничениями, нарушениями в интеллектуальном развитии, нарушениями в навыках учебы, в сенсорном развитии (слуха или зрения), с нарушениями развития речи, эмоциональными и поведенческими нарушениями, а также дети с аутизмом, те, которые нуждаются в длительной госпитализации, или те, кто испытывает сложности, связанные с социальными факторами, из-за которых ребенок не может отвечать требованиям национального учебного плана.Родители детей, у которых не подтвердится специальный образовательный статус, смогут зарегистрировать этих детей на следующих этапах.Второй этапВторой этап регистрации стартует 2 мая и продлится до 13 мая включительно. Зарегистрировать можно будет детей, братья или сестры которых уже учатся в определенной школе, либо детей, чьи родители работают в школе. Также на втором этапе будут регистрировать двух или более детей из одной семьи, которые одновременно идут в первый класс.Родителям нужно будет отнести в школу все необходимые документы и сама школа обеспечит регистрацию.Третий этапТретий этап – это всеобщая онлайн-регистрация на сайте registration.emis.ge. Она начнется 17 мая и продлится до 8 июня включительно.Родители должны будут отнести в школу документы зарегистрированного ребенка с 13 до 24 июня включительно. В случае опоздания регистрация автоматически будет упразднена.Четвертый этапЧетвертый этап регистрации начнется с 28 июня и продлится до 12 июля включительно. В этот период можно будет зарегистрироваться в те школы, где окажутся свободные места.В министерстве пояснили, что после регистрации в школу нужно будет отнести следующие документы: заявление законного представителя ребенка, копии удостоверений личности родителей и свидетельство о рождении ребенка.Министерство призывает родителей внимательно ознакомиться со сроками и условиями регистрации.Ежегодно в государственных школах Грузии около 60 тысяч свободных мест.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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