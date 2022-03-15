https://sputnik-georgia.ru/20220315/v-gruzii-obsudili-rol-pensionnogo-fonda-v-razvitii-ekonomiki-strany-265242580.html

В Грузии обсудили роль Пенсионного фонда в развитии экономики страны

В Грузии обсудили роль Пенсионного фонда в развитии экономики страны

Пенсионные активы размещены в восьми грузинских банках, 62% активов вложены в депозитные сертификаты и срочные депозиты, а 38% – в текущие процентные счета 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T19:57+0400

2022-03-15T19:57+0400

2022-03-15T20:01+0400

грузия

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пенсионная реформа

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Роль Пенсионного агентства в развитии экономики Грузии и важность долгосрочных источников инвестиций обсудил премьер-министр Ираклий Гарибашвили с членами инвестиционного совета Агентства, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.Пенсионное агентство является независимым юридическим лицом публичного права, которое отвечает за реализацию, управление и администрирование накопительной пенсионной схемы.В настоящее время участниками накопительной пенсионной системы являются до 1,1 млн человек. Общая стоимость активов составляет 2,17 миллиарда лари (671 миллион долларов), из которых начисленная прибыль в результате инвестиционной деятельности составляет 309 миллионов лари (95,7 миллиона лари).Пенсионные активы размещены в восьми грузинских коммерческих банках. 62% активов вложены в депозитные сертификаты и срочные депозиты, а 38% – на текущие процентные счета.Сколько заработало Пенсионное агентство Грузии в январе >>Прибыль фонда с даты его запуска (01.01.2019) до настоящего времени составляет 34%. Текущая годовая эффективная доходность фонда – 11,6%.Члены Инвестиционного совета представили премьеру инициативы по совершенствованию законодательства. Было отмечено, что в этом направлении активно ведется работа с правительством Грузии, чтобы сделать инвестиционную деятельность Фонда более эффективной в будущем.В соответствии с законом о накопительных пенсиях, инвестиционная деятельность агентства в настоящее время включает только портфели с низким уровнем риска.По информации пресс-службы правительства, Пенсионный фонд играет важную роль в развитии экономики страны;Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 год и является обязательной.Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (6,5 тысячи долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (18,6 тысячи долларов) государство будет перечислять лишь 1%.До момента возвращения государство будет инвестировать эти деньги в различные проекты под контролем Национального банка. Осуществляет этот процесс Инвестиционная служба при пенсионном агентстве.По информации агентства, к этому времени пенсионные активы полностью инвестированы в лари.Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (173,4 миллиона долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, пенсионная реформа