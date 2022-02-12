https://sputnik-georgia.ru/20220212/skolko-zarabotalo-pensionnoe-agentstvo-gruzii-v-yanvare-264368518.html

Сколько заработало Пенсионное агентство Грузии в январе

Сколько заработало Пенсионное агентство Грузии в январе

Отчет о доходность Пенсионного фонда теперь будет публиковаться ежемесячно 12.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-12T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Согласно отчету за январь 2022 года, чистая стоимость активов Пенсионного фонда составляет 2,063 миллиарда лари (примерно 700 миллионов долларов), говорится в сообщении фонда.Пенсионное агентство Грузии начало публиковать ежемесячный отчет о результатах инвестиций пенсионных накоплений в рамках инвестиционной политики. Отчет, который регулярно будет размещаться на официальном сайте Агентства, включает информацию о доходности инвестиций, распределении активов и параметрах риска портфеля.Чистая прибыль фонда с 2019 года по январь 2022 года составляет 32,37%, а реальная доходность (с учетом инфляции) за тот же период составила 4,84%.Инвестиционная политикаИнвестиционная политика определяет долгосрочную стратегию инвестирования в пенсионные активы. Документ разработан Инвестиционным советом Пенсионного агентства в 2020 году, а соответствие документа с законом "О накопительных пенсиях" подтверждено Национальным банком Грузии.Отмечается, что документ инвестиционной политики является основным инвестиционным документом инвестиционной деятельности и определяет такие вопросы, как инвестиционные цели, управление рисками и инвестиционные процессы.Ставка по кредиту для пенсионеров снизится: решение властей Грузии >>Согласно документу, целью инвестирования является получение положительной реальной доходности с инвестиций (с учетом инфляции) с вероятностью 95% и более, а также поддержание необходимой ликвидности и диверсификация инвестиционного портфеля.Для этих целей были определены целевой портфель и пределы риска. Документ инвестиционной политики усилил подход к управлению рисками. В управлении рисками пенсионное агентство использует принцип трехуровневой защиты, который является общепризнанным международным стандартом.Первая линия – это сама инвестиционная служба, которая отвечает за инвестиционные и операционные риски. Вторая линия – это офицер по рискам, который самостоятельно постоянно проверяет соответствие инвестиционного портфеля и транзакций. Третья линия – аудиторское управление, которое обеспечивает полностью независимую проверку исправности работы Инвестиционной службы и главного офицера по рискам.Пенсионные накопленияЧисло граждан Грузии, включенных в накопительную пенсионную систему, по последним данным, составляет более 1,2 миллиона человек. Количество участников схемы накопительной пенсии растет изо дня в день – в месяц, в среднем, это более 11 тысяч.Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 год и является обязательной.Накопительной пенсией в Грузии воспользовались почти 1,5 тысячи человек >>Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (8,1 тысячи долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (20,3 тысячи долларов) государство будет перечислять лишь 1%.До момента возвращения государство будет инвестировать эти деньги в различные проекты под контролем Национального банка. Осуществляет этот процесс Инвестиционная служба при пенсионном агентстве.По информации Агентства, к этому времени пенсионные активы полностью инвестированы в лари.Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (примерно 189,8 миллиона долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, общество, пенсия, пенсионная реформа