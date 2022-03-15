https://sputnik-georgia.ru/20220315/v-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-48-265238043.html

В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,8

В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,8

Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T16:51+0400

2022-03-15T16:51+0400

2022-03-15T16:51+0400

землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4, 8 произошло в 11 километрах от города Вани на западе Грузии в 16:25 по местному времени, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км, отмечают в Центре. О жертвах и разрушениях информация не распространяется.В Грузии в воскресенье 13 февраля в 22:25 по местному времени, произошло довольно сильное землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентром стало село Самеба близ границы с Арменией, в 80 километрах от Тбилиси.Грузия — страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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землетрясения в грузии, землетрясение, происшествия, новости, грузия