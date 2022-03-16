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Часть жителей Тбилиси останется без электричества
Часть жителей Тбилиси останется без электричества
"Теласи", которая обслуживает столицу Грузии, опубликовала график отключения электроэнергии 16.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-16T10:07+0400
2022-03-16T10:07+0400
2022-03-16T10:17+0400
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теласи
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси будет временно ограничена 16 марта в связи с проведением различных работ, сообщает электрораспределительная компания "Теласи"."Теласи", которая обслуживает столицу Грузии, опубликовала график отключения электроэнергии.Из-за неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничение коснется жителей Тамарашвили (частично), Бахтриони, Сабуртало, Сулхана Цинцадзе и Миндели (частично).С 10:00 до 15:00 света не будет у жителей проспекта Важа-Пшавела (VI, VII кварталы), улиц Петре Кавтарадзе, Шавишвили, Зураба Анджапаридзе, Джурха Надирадзе, Вагана Мамасахлисова и Пхакадзе (частично).В Надзаладевском районе ограничение с подачей электроэнергии коснется жителей поселения Санзона (частично), Дидубе (частично), проспекта Гурамишвили, улиц Богви, Чопорта, Лиахви, Жинвали, Молота и Торнике Эристави с 10:00 до 17:00.Почему жители Тбилиси получили завышенные счета за электроэнергию - ответ компании >>>С 11:00 до 15:00 ограничение в связи с подачей электроэнергии коснется населения плодово-саженцевого хозяйства, саженцевого хозяйства Лоткина, улиц Лаитури, Ахалмоцамета, Кехви, Эло Андроникашвили и Мариам Дадиани-Анчабадзе.Компания приносит извинения абонентам за дискомфорт и сообщает, что после завершения работ подача электроэнергии будет восстановлена.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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тбилиси, новости, общество, грузия, теласи, электроэнергия
Часть жителей Тбилиси останется без электричества
10:07 16.03.2022 (обновлено: 10:17 16.03.2022) Подписаться на
"Теласи", которая обслуживает столицу Грузии, опубликовала график отключения электроэнергии
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси будет временно ограничена 16 марта в связи с проведением различных работ, сообщает электрораспределительная компания "Теласи".
"Теласи", которая обслуживает столицу Грузии, опубликовала график отключения электроэнергии.
С 00:00 до 03:00 электричество не будут получать жители плато Нуцубидзе (II, III кварталы III микрорайона), проспекта Пекина (частично), улиц Бахтриони, Иосебидзе, Икалто, Костава, Арчил Сулакаури, Шатили, Гамрекели, Интенсификации, Чхиквадзе, Дзеценидзе, Амашукели и Жгенти.
Из-за неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничение коснется жителей Тамарашвили (частично), Бахтриони, Сабуртало, Сулхана Цинцадзе и Миндели (частично).
С 10:00 до 15:00 света не будет у жителей проспекта Важа-Пшавела (VI, VII кварталы), улиц Петре Кавтарадзе, Шавишвили, Зураба Анджапаридзе, Джурха Надирадзе, Вагана Мамасахлисова и Пхакадзе (частично).
В Надзаладевском районе ограничение с подачей электроэнергии коснется жителей поселения Санзона (частично), Дидубе (частично), проспекта Гурамишвили, улиц Богви, Чопорта, Лиахви, Жинвали, Молота и Торнике Эристави с 10:00 до 17:00.
С 11:00 до 15:00 ограничение в связи с подачей электроэнергии коснется населения плодово-саженцевого хозяйства, саженцевого хозяйства Лоткина, улиц Лаитури, Ахалмоцамета, Кехви, Эло Андроникашвили и Мариам Дадиани-Анчабадзе.
Компания приносит извинения абонентам за дискомфорт и сообщает, что после завершения работ подача электроэнергии будет восстановлена.
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