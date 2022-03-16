https://sputnik-georgia.ru/20220316/chast-zhiteley-tbilisi-ostanetsya-bez-elektrichestva-265252633.html

Часть жителей Тбилиси останется без электричества

Часть жителей Тбилиси останется без электричества

"Теласи", которая обслуживает столицу Грузии, опубликовала график отключения электроэнергии 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T10:07+0400

2022-03-16T10:07+0400

2022-03-16T10:17+0400

тбилиси

новости

общество

грузия

теласи

электроэнергия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23881/96/238819654_0:112:2001:1237_1920x0_80_0_0_84978daf22270ab5d847984d602cf6c6.jpg

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси будет временно ограничена 16 марта в связи с проведением различных работ, сообщает электрораспределительная компания "Теласи"."Теласи", которая обслуживает столицу Грузии, опубликовала график отключения электроэнергии.Из-за неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничение коснется жителей Тамарашвили (частично), Бахтриони, Сабуртало, Сулхана Цинцадзе и Миндели (частично).С 10:00 до 15:00 света не будет у жителей проспекта Важа-Пшавела (VI, VII кварталы), улиц Петре Кавтарадзе, Шавишвили, Зураба Анджапаридзе, Джурха Надирадзе, Вагана Мамасахлисова и Пхакадзе (частично).В Надзаладевском районе ограничение с подачей электроэнергии коснется жителей поселения Санзона (частично), Дидубе (частично), проспекта Гурамишвили, улиц Богви, Чопорта, Лиахви, Жинвали, Молота и Торнике Эристави с 10:00 до 17:00.Почему жители Тбилиси получили завышенные счета за электроэнергию - ответ компании >>>С 11:00 до 15:00 ограничение в связи с подачей электроэнергии коснется населения плодово-саженцевого хозяйства, саженцевого хозяйства Лоткина, улиц Лаитури, Ахалмоцамета, Кехви, Эло Андроникашвили и Мариам Дадиани-Анчабадзе.Компания приносит извинения абонентам за дискомфорт и сообщает, что после завершения работ подача электроэнергии будет восстановлена.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тбилиси, новости, общество, грузия, теласи, электроэнергия