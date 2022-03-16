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Денежные переводы в Грузию растут – новая статистика
Денежные переводы в Грузию растут – новая статистика
Россия, которая на протяжении многих лет лидировала по денежным переводам в Грузию, уступила первенство Италии 16.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-16T09:01+0400
2022-03-16T09:01+0400
2022-03-16T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-февраль 2022 года вырос на 13,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 352,3 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Италия, которая опередила Россию, являвшейся почти бессменным лидером на протяжении последних лет.По данным Национального банка, из Италии за указанный период поступило 66,3 миллиона долларов – 18,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Сколько валюты прислали в Грузию в февралеДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в феврале 2022 года выросли на 13,7% по сравнению с февралем прошлого года и составили 183,4 миллиона долларов.В феврале из России перечислено 21,9 миллиона долларов – 12% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в феврале 2022 года денежных переводов поступило на 12,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ феврале из Грузии за границу перевели 26,7 миллиона долларов, что на 27,5% больше, чем за тот же месяц 2021 года.Смогут ли мигранты перечислять деньги из РФ в Грузию? Ответ главы Нацбанка >>За первые два месяца 2022 года из Грузии за границу перевели 50 миллионов долларов, что на 30,9% больше, чем за тот же период 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, денежные переводы, национальный банк грузии, статистика, экономика
Денежные переводы в Грузию растут – новая статистика
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Россия, которая на протяжении многих лет лидировала по денежным переводам в Грузию, уступила первенство Италии
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-февраль 2022 года вырос на 13,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 352,3 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию лидером является Италия, которая опередила Россию, являвшейся почти бессменным лидером на протяжении последних лет.
По данным Национального банка
, из Италии за указанный период поступило 66,3 миллиона долларов – 18,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Сколько валюты прислали в Грузию в феврале
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в феврале 2022 года выросли на 13,7% по сравнению с февралем прошлого года и составили 183,4 миллиона долларов.
В феврале из России перечислено 21,9 миллиона долларов – 12% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в феврале 2022 года денежных переводов поступило на 12,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В феврале из Грузии за границу перевели 26,7 миллиона долларов, что на 27,5% больше, чем за тот же месяц 2021 года.
За первые два месяца 2022 года из Грузии за границу перевели 50 миллионов долларов, что на 30,9% больше, чем за тот же период 2021 года.
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