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Доберется ли "дельтакрон" до Грузии: что говорят специалисты?
Доберется ли "дельтакрон" до Грузии: что говорят специалисты?
Новый штамм является гибридом "дельты" и "омикрона" и в основном распространен в странах Европы 16.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-16T13:45+0400
2022-03-16T13:45+0400
2022-03-16T13:45+0400
шестая волна
коронавирус covid-19
штамм коронавируса "омикрон"
штамм коронавируса "дельта"
общество
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новости
здравоохранение в грузии
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Пока рано говорить о том, станет ли новый штамм коронавируса "дельтакрон" причиной новой волны распространения инфекции в Грузии, заявил глава Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.Новый субвид "дельтакрон" – это гибрид "дельты" и "омикрона". На сегодняшний день он в большей степени распространен во Франции и других странах Европы. На сегодняшний день в Грузии стабильное эпидемиологическое положение, сказал директора тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе. При этом он призвал проявлять осторожность в связи с появлением "дельтакрон". По официальным данным, в мире выявлено 17 случаев заражения новым штаммом. "Нет никаких оснований для паники и того, что в Грузии тоже начнется новая волна. Население должно быть спокойно, но начеку. Давайте соблюдать те минимальные меры и правила, которые у нас есть", – отметил Церцвадзе.Неожиданно: в Европе появился дельтакрон-штамм коронавируса >>>Шестая волна распространения коронавируса и его нового штамма "омикрон" оказалась самой заразной. С 26 декабря в Грузии новые случаи инфицирования начали резко увеличиваться и достигли пика в феврале.Специалисты били тревогу, призывали граждан вакцинироваться, делать бустер-дозу, носить маски и максимально избегать общественных мест. С конца февраля - начала марта количество новых случаев COVID-19 постепенно начало снижаться.В Грузии с начала пандемии выявлено 1 638 790, из них 1 591 180 выздоровели, 16 485 скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон", штамм коронавируса "дельта", общество, грузия, новости, здравоохранение в грузии
Доберется ли "дельтакрон" до Грузии: что говорят специалисты?
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Новый штамм является гибридом "дельты" и "омикрона" и в основном распространен в странах Европы
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Пока рано говорить о том, станет ли новый штамм коронавируса "дельтакрон" причиной новой волны распространения инфекции в Грузии, заявил глава Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.
Новый субвид "дельтакрон" – это гибрид "дельты" и "омикрона". На сегодняшний день он в большей степени распространен во Франции и других странах Европы.
"Ни одна страна не указывает на рост случаев. Это гибридный вирус, который взял определенные элементы двух разных мутаций – "дельты" и "омикрона". К счастью, пока случаев заражения этим штаммом очень мало", – сказал Чхаидзе в эфире телекомпании "Имеди".
На сегодняшний день в Грузии стабильное эпидемиологическое положение, сказал директора тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе. При этом он призвал проявлять осторожность в связи с появлением "дельтакрон". По официальным данным, в мире выявлено 17 случаев заражения новым штаммом.
"Нет никаких оснований для паники и того, что в Грузии тоже начнется новая волна. Население должно быть спокойно, но начеку. Давайте соблюдать те минимальные меры и правила, которые у нас есть", – отметил Церцвадзе.
Шестая волна распространения коронавируса и его нового штамма "омикрон" оказалась самой заразной. С 26 декабря в Грузии новые случаи инфицирования начали резко увеличиваться и достигли пика в феврале.
Специалисты били тревогу, призывали граждан вакцинироваться, делать бустер-дозу, носить маски и максимально избегать общественных мест. С конца февраля - начала марта количество новых случаев COVID-19 постепенно начало снижаться.
В Грузии с начала пандемии выявлено 1 638 790, из них 1 591 180 выздоровели, 16 485 скончались.
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