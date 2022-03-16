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Доберется ли "дельтакрон" до Грузии: что говорят специалисты?

Доберется ли "дельтакрон" до Грузии: что говорят специалисты?

Новый штамм является гибридом "дельты" и "омикрона" и в основном распространен в странах Европы 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T13:45+0400

2022-03-16T13:45+0400

2022-03-16T13:45+0400

шестая волна

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Пока рано говорить о том, станет ли новый штамм коронавируса "дельтакрон" причиной новой волны распространения инфекции в Грузии, заявил глава Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.Новый субвид "дельтакрон" – это гибрид "дельты" и "омикрона". На сегодняшний день он в большей степени распространен во Франции и других странах Европы. На сегодняшний день в Грузии стабильное эпидемиологическое положение, сказал директора тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе. При этом он призвал проявлять осторожность в связи с появлением "дельтакрон". По официальным данным, в мире выявлено 17 случаев заражения новым штаммом. "Нет никаких оснований для паники и того, что в Грузии тоже начнется новая волна. Население должно быть спокойно, но начеку. Давайте соблюдать те минимальные меры и правила, которые у нас есть", – отметил Церцвадзе.Неожиданно: в Европе появился дельтакрон-штамм коронавируса >>>Шестая волна распространения коронавируса и его нового штамма "омикрон" оказалась самой заразной. С 26 декабря в Грузии новые случаи инфицирования начали резко увеличиваться и достигли пика в феврале.Специалисты били тревогу, призывали граждан вакцинироваться, делать бустер-дозу, носить маски и максимально избегать общественных мест. С конца февраля - начала марта количество новых случаев COVID-19 постепенно начало снижаться.В Грузии с начала пандемии выявлено 1 638 790, из них 1 591 180 выздоровели, 16 485 скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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