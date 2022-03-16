https://sputnik-georgia.ru/20220316/kak-situatsiya-na-ukraine-skazhetsya-na-mirovoy-ekonomike--prognoz-mvf-265248608.html

Как ситуация на Украине скажется на мировой экономике – прогноз МВФ

Как ситуация на Украине скажется на мировой экономике – прогноз МВФ

Эксперты Международного валютного фонда представили анализ влияния украинских событий не экономическую ситуацию в Европе 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T09:52+0400

2022-03-16T09:52+0400

2022-03-16T09:52+0400

в мире

аналитика

мвф

экономика

россия

обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Ситуация вокруг Украины и антироссийские санкции грозят Европе "глубокой рецессией", негативные последствия почувствует вся мировая экономика, подорожают, в том числе, еда и энергоресурсы, говорится в опубликованной в блоге МВФ аналитике.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать санкции в отношении России.Во-вторых, говорится в документе, соседние страны столкнутся, в частности, с нарушением цепочек поставок и денежных переводов, а также со всплеском потока беженцев. "И в-третьих, снижение деловой уверенности и усиление неопределенности инвесторов будут оказывать давление на цены активов, ужесточая финансовые условия и потенциально стимулируя отток капитала с развивающихся рынков", – говорится в сообщении.В документе МВФ отмечается, что Восточная Европа столкнется с ростом финансовых рисков, а также с потоком беженцев.Антироссийские санкции убивают экономику Европы >>Как говорится в сообщении, США мало связаны с РФ и Украиной, что ослабит прямые последствия, но инфляция уже на самом высоком за четыре десятилетия уровне."Цены могут продолжить расти, поскольку федеральная резервная система начитает повышать процентные ставки", – прогнозируют в МВФ.Что ждет экономики России и УкраиныВысокопоставленный представитель Международного валютного фонда считает, что Россия столкнется с глубокой рецессией из-за санкций, применяемых к ней из-за событий на Украине.Среди самых болезненных санкций, введенных против России, представитель фонда назвал лишение Центробанка возможности задействовать золотовалютные резервы для поддержки курса рубля и финансовой системы страны, запрет на операции ряда крупных российских банков в Евросоюзе, Великобритании и США, отключение семи банков от системы платежных сообщений SWIFT.Сколько Россия потратит на противодействие санкциям - правительство подготовило план >>"Это все действенные санкции с точки зрения затруднения экономической активности", – сказал он.Украине МВФ предрекает спад на 10% при условии быстрого завершения конфликта и масштабной донорской помощи. Негативные сценарии, построенные на примерах Сирии, Ирака или Йемена, грозят Украине спадом ВВП на 25-35%.МВФ видит угрозу мировой продовольственной безопасностиСобытия на Украине угрожают глобальной продовольственной безопасности и могут иметь "социальные последствия" для ряда импортозависимых стран, предупредил высокопоставленный представитель Международного валютного фонда.Он напомнил, что и Россия, и Украина являются ведущими поставщиками пшеницы на мировой рынок."Рост цен на пшеницу будет сказываться на других продовольственных товарах, включая кукурузу, маис и так далее. Это окажет влияние на глобальные рынки продовольствия, отразится на импортерах, особенно импортерах в Африке, будет иметь социальные последствия для стран, которые столкнутся с дорожающими продуктами питания", – сказал чиновник на брифинге.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.В Кремле назвали введенные санкции экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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в мире, аналитика, мвф, экономика, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022