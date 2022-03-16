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На рабочих местах в Грузии в 2021 году погибли 37 человек

На рабочих местах в Грузии в 2021 году погибли 37 человек

Самой опасной сферой в 2021 году было строительство, где погибли 13 и пострадали 24 человека. 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T07:02+0400

2022-03-16T07:02+0400

2022-03-16T08:48+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Несчастные случаи на рабочих местах в Грузии в 2021 году унесли жизни 37 человек, пострадали за тот же период 253, говорится в отчете Инспекции труда Грузии.Все погибшие были мужчины, что касается пострадавших во время эксцессов на работе, то среди них 37 женщин и 216 мужчин.Самой опасной сферой в 2021 году было строительство, где погибли 13 и пострадали 24 человека. Второе место занимает перерабатывающая промышленность – несчастные случаи в этой сфере унесли жизни 6 человек, пострадали 50. Третье место у инцидентов в сфере подачи газа, электроэнергии или пара. Всего за прошлый год погибли 4 и пострадали 9 работников этой отрасли, говорится в отчете.Несчастный случай на западе Грузии: рабочий погиб во время демонтажа здания >>Наибольшее число несчастных случаев зафиксировано в Тбилиси, где на разных работах погибли 11 и пострадали 116 человек. Далее следуют регионы Имерети – 9 погибших и 72 пострадавших и Квемо Картли – 7 погибших и 24 пострадавших .Среди травм пострадавших на рабочих местах, самым распространенными были повреждения конечностей, травмы головы, ранения и растяжения.Кроме того были зафиксированы случаи отравления, удушья, потери конечностей и травмы внутренних органов.Проблема безопасности труда наиболее остро встала в 2018 году, когда на рабочих местах за год погибли 59 человек. После этого власти Грузии усовершенствовали законодательство и сделали безопасность рабочих мест приоритетным направлением.На сегодняшний день всеми вопросами безопасности рабочих мест занимается Инспекция труда, которая изучает все несчастные случаи, а также проводит незапланированные проверки предприятий и строек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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