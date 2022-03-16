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Нацбанк: перечислять деньги в Грузию из Европы можно, остальное решение банков

Нацбанк: перечислять деньги в Грузию из Европы можно, остальное решение банков

Европейские банки вправе самостоятельно принимать решения по конкретным транзакциям в Грузию 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T23:59+0400

2022-03-16T23:59+0400

2022-03-16T23:59+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Транзакции из европейских стран в Грузию никто не запрещал, исключением могут быть отдельные банки, говорится в заявлении Национального банка Грузии.В то же время Нацбанк отмечает, что европейские банки вправе самостоятельно принимать решения по конкретным транзакциям в Грузию."Исходя из возросших рисков в регионе, как иностранные, так и грузинские банки анализируют, насколько приемлемо для них выделение ресурсов", - говорится в заявлении.Примером такой политики банка, Нацбанк называет отказ одного из банков Швеции осуществлять перечисления физическим лицам в Грузию."Тут же хотим отметить, что другие банки Швеции, как и Европы, а также финансовые институты США осуществляют перечисления (в Грузию - ред.) в страндартном режиме", - говорится в заявлении регулятора.Ранее грузинский телеканал "Формула" заявил, что один из крупнейших банков Швеции Handelsbanken ограничивает финансовые операции в Грузии и Армении из-за риска транзитных переводов в страны, находящиеся под санкциями.Премьер-министр Грузии поедет на Украину?>>После того как Россия начала спецоперацию на Украине, западные страны стали ужесточать санкции против нее. В первую очередь, санкции направлены против банковского сектора, а также в отношении ряда российских политиков, предпринимателей и компаний.Власти Грузии отказались от введения санкций, заявив, что это намного больше ударит по самой Грузии.Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбаса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, европа, украина, санкции, антироссийские санкции