https://sputnik-georgia.ru/20220316/obvinyaemyy-v-ubiystve-programmista-kvaratskheliya-otritsaet-zakaznoy-kharakter-prestupleniya-265261467.html

Обвиняемый в убийстве программиста Кварацхелия отрицает заказной характер преступления

Обвиняемый в убийстве программиста Кварацхелия отрицает заказной характер преступления

О том, что убийство Нико Кварацхелия было заказным, заявляет семья убитого 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T14:16+0400

2022-03-16T14:16+0400

2022-03-16T14:32+0400

нико кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Обвиняемый в убийстве 22-летнего программиста из Тбилиси Нико Кварацхелия Ако Челидзе отрицает заказной характер преступления. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании суда.Создатель грузинской онлайн-платформы Feedc был убит в центре Тбилиси 15 сентября 2021 года. Обвиняемых Ако Челидзе и Георгия Кавиладзе идентифицировали по записям видеокамер и задержали в пригороде Тбилиси Цхнети. Им грозит от 13 до 17 лет тюрьмы за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.Челидзе не ответил ни на один из вопросов обвинения, в том числе о том, откуда у него оружие. Он отказался говорить, несмотря на слова судьи Давида Мгелиашвили о том, что ответ на этот вопрос будет важен при вынесении приговора. При этом Челидзе сказал, что не сообщал Георгию Кавиладзе об имевшемся у него оружии. В Грузии за незаконное хранение оружия задержаны 12 человек >>>О том, что убийство Нико Кварацхелия было заказным, заявляет семья убитого. Мать Кварацхелия Иза Омадзе утверждает, что Челидзе был только наемником, и в деле фигурирует заказчик. По ее словам, адвокаты и семьи подсудимых не позволяют им называть имена других фигурантов дела.По данным следствия, Кавиладзе и Челидзе готовили убийство: приобрели оружие и на арендованной машине прибыли к дому, где проживал Кварацхелия. Пока Кавиладзе ждал в машине, Челидзе подошел к Кварацхелия и выпустил в его направлении всю обойму.Грузинские СМИ связали громкое дело с отцом молодого программиста – вором в законе Гией Кварацхелия. Якобы дети убитого вора в законе Давида Какулия, к чьей смерти, по версии СМИ, приложил руку Гия Кварацхелия, решили таким образом отомстить ему.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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нико кварацхелия, грузия, новости, происшествия, тбилиси, преступность в грузии, тбилисский городской суд