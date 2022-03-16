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Переворот в Казахстане намеревались устроить высокопоставленные лица – Токаев
Переворот в Казахстане намеревались устроить высокопоставленные лица – Токаев
Имела место масштабная, подробно разработанная операция для смещения власти, заявил президент 16.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-16T10:37+0400
2022-03-16T10:37+0400
2022-03-16T10:37+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Среди намеревавшихся устроить переворот в январе 2022 года в Казахстане числились высокопоставленные личности, в том числе главы военных и спецорганов, совершившие измену родине, заявил президент Республики Касым-Жомарт Токаев.Лидер Казахстана уверен, эти люди препятствовали действиям правоохранителей и силовых структур и предоставляли неверную информацию о ситуации в городах руководству страны.Казахстан и Украина ограничили вывоз из страны наличной валюты >>>"Имела место масштабная, детально разработанная операция для смещения власти, целью которой было смещение высшего руководства", – отметил президент Казахстана.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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казахстан, в мире, новости, политика, касым-жомарт токаев
Переворот в Казахстане намеревались устроить высокопоставленные лица – Токаев
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Имела место масштабная, подробно разработанная операция для смещения власти, заявил президент
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Среди намеревавшихся устроить переворот в январе 2022 года в Казахстане числились высокопоставленные личности, в том числе главы военных и спецорганов, совершившие измену родине, заявил президент Республики Касым-Жомарт Токаев.
"Были известные личности среди тех, кто пытался совершить переворот. Высокопоставленные лица совершили измену родине, среди изменников были руководители военных и специальных органов", – сказал Токаев во время своего послания к народу страны на совместном заседании палат парламента в среду.
Лидер Казахстана уверен, эти люди препятствовали действиям правоохранителей и силовых структур и предоставляли неверную информацию о ситуации в городах руководству страны.
"Имела место масштабная, детально разработанная операция для смещения власти, целью которой было смещение высшего руководства", – отметил президент Казахстана.
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