https://sputnik-georgia.ru/20220316/perevorot-v-kazakhstane-namerevalis-ustroit-vysokopostavlennye-litsa--tokaev-265253106.html

Переворот в Казахстане намеревались устроить высокопоставленные лица – Токаев

Переворот в Казахстане намеревались устроить высокопоставленные лица – Токаев

Имела место масштабная, подробно разработанная операция для смещения власти, заявил президент 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T10:37+0400

2022-03-16T10:37+0400

2022-03-16T10:37+0400

казахстан

в мире

новости

политика

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/07/263434371_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_ea730da22233409cc83958edc06216e8.jpg

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Среди намеревавшихся устроить переворот в январе 2022 года в Казахстане числились высокопоставленные личности, в том числе главы военных и спецорганов, совершившие измену родине, заявил президент Республики Касым-Жомарт Токаев.Лидер Казахстана уверен, эти люди препятствовали действиям правоохранителей и силовых структур и предоставляли неверную информацию о ситуации в городах руководству страны.Казахстан и Украина ограничили вывоз из страны наличной валюты >>>"Имела место масштабная, детально разработанная операция для смещения власти, целью которой было смещение высшего руководства", – отметил президент Казахстана.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

казахстан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

казахстан, в мире, новости, политика, касым-жомарт токаев