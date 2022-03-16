https://sputnik-georgia.ru/20220316/set-vkontakte-zafiksirovala-novye-rekordy-aktivnosti-v-klipakh-i-istoriyakh-265262478.html

Сеть "ВКонтакте" зафиксировала новые рекорды активности в "Клипах" и историях

Сеть "ВКонтакте" зафиксировала новые рекорды активности в "Клипах" и историях

Популярная соцсеть фиксирует рекордную активность аудитории продуктов для создания контента – клипов, историй и постов 16.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-16T14:31+0400

2022-03-16T14:31+0400

2022-03-16T15:16+0400

вконтакте

россия

новости

соцсети

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/10/265262165_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_de5721f309b754a26cc7660afbcec076.jpg

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Российская социальная сеть "ВКонтакте" зарегистрировала новые рекорды активности в "Клипах" и историях: это 715 млн и 200 млн просмотров за сутки.Как отмечают в соцсети, пользователи активно не только смотрят, но и размещают контент: авторы опубликовали на платформе в 10 раз больше клипов, чем в среднем за предыдущий месяц. Что касается Истории и сообщества Истории, эти компоненты тоже получили повышенное внимание пользователей. Так, 14 марта было опубликовано на 95% больше историй, чем неделей ранее, количество авторов историй увеличилось на 71%, а просмотры выросли более чем в 2 раза (на 132%). Тем временем более чем в 4 раза (на 369%) увеличилось количество созданных за 7 дней сообществ (по сравнению со средним недельным показателем). Отмечается, что такие рекордные показатели связаны как с приходом новых пользователей с других платформ, так и ростом активности авторов, уже давно публикующих контент. Кроме того, на рост активности клиперов повлияла новая программа поддержки, которую платформа запустила 11 марта. Также ВКонтакте запустила крупнейшую программу поддержки блогеров в истории компании. Авторы получают максимум дохода от инструментов монетизации – таким образом компания решила поддержать профессиональных авторов. Как известно, последние недели ВКонтакте отмечает бурный рост различных показателей. Теперь ВКонтакте пользуются более 50 млн человек в день, это также стало новым рекордом по дневной аудитории в России. VK решил поддерживать малый и средний бизнес >>>Между тем растет потребление контента, в том числе видеоформата – за последний месяц количество ежедневных просмотров увеличилось на 15,5%. Число просмотров ленты выросло на 25% в сутки, теперь пользователи просматривают на миллиарды записей больше. Любопытно, что по информации Brand Analytics, в феврале и марте 2022 года ВКонтакте стала самой популярной площадкой по активности авторов и количеству публикаций.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вконтакте, россия, новости, соцсети, общество