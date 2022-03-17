https://sputnik-georgia.ru/20220317/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-888-265284264.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 888

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 888

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 986 инфицированных 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T10:56+0400

2022-03-17T10:56+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 888, скончались 17 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 639 678 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 2 831 человек, а с начала пандемии – 1 594 011. Скончались 16 612.За сутки сделано 21 620 тестов на коронавирус, в том числе 19 218 на антиген и 2 402 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 4,11%, за последние 14 дней – 10,92%, за последние семь дней – 7,54%.К этому времени сделано 2 838 287 прививок, в том числе за последние сутки – 1 301.Лучший способ профилактики коронавируса – мнение врача >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 986 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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