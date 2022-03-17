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Дети из Украины смогут учиться в школах Грузии
Дети из Украины смогут учиться в школах Грузии
По неуточненным данным, с 24 февраля на территории Грузии находятся 4,1 тысячи граждан Украины 17.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-17T16:31+0400
2022-03-17T16:31+0400
2022-03-17T16:41+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Дети из Украины при желании смогут быть зачислены в школы Грузии по упрощенным правилам, сообщает пресс-служба министерства образования и науки страны.По неуточненным данным, с 24 февраля на территории Грузии находятся 4,1 тысячи граждан Украины.Как отмечают ведомстве, Грузия предложит украинским детям учебу как в государственных, так и частных школах. Ученики также смогут выбрать язык обучения.Нужно отметить, что, согласно действующим правилам, граждане других стран в случае желания продолжить учебу в Грузии должны обратиться с заявлением к Национальному центру развития качества и предоставить различную документацию.Дети из Украины смогут ходить в детские сады Тбилиси бесплатно >>>Данное правило не будет распространяться на учеников из Украины и их зачисление произойдет по упрощенным методам.Получить детальную информацию можно, позвонив по телефону горячей линии Минобразования Грузии: (995 32) 2 200 220.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Дети из Украины смогут учиться в школах Грузии
16:31 17.03.2022 (обновлено: 16:41 17.03.2022) Подписаться на
По неуточненным данным, с 24 февраля на территории Грузии находятся 4,1 тысячи граждан Украины
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Дети из Украины при желании смогут быть зачислены в школы Грузии по упрощенным правилам, сообщает пресс-служба министерства образования и науки страны.
По неуточненным данным, с 24 февраля на территории Грузии находятся 4,1 тысячи граждан Украины.
Как отмечают ведомстве, Грузия предложит украинским детям учебу как в государственных, так и частных школах. Ученики также смогут выбрать язык обучения.
Сообщается, что ученик попадет в тот класс, в котором он учился в своей школе ранее. Желающие продолжить учебу в Грузии должны обратиться с соответствующим заявлением к конкретной школе.
Нужно отметить, что, согласно действующим правилам, граждане других стран в случае желания продолжить учебу в Грузии должны обратиться с заявлением к Национальному центру развития качества и предоставить различную документацию.
Данное правило не будет распространяться на учеников из Украины и их зачисление произойдет по упрощенным методам.
Получить детальную информацию можно, позвонив по телефону горячей линии Минобразования Грузии: (995 32) 2 200 220.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ на это западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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