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Грузия усилила охрану госграницы - глава МВД
Грузия усилила охрану госграницы - глава МВД
Министр прокомментировал распространяемую информацию о массовом въезде в Грузию граждан России
2022-03-17T13:31+0400
2022-03-17T13:31+0400
2022-03-17T13:31+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Грузия усилила контроль на контрольно-пропускных пунктах и в "зеленых зонах" государственной границы, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури, выступая на "министерском часе" в парламенте.Министр опроверг распространяемую информацию о массовом въезде граждан России в Грузию. Оппозиционеры настаивают на том, что россияне массово и бесконтрольно прибывают в Грузи, что, по их словам, чревато последствиями."Хочу отметить, что увеличение фактов пересечения государственной границы Грузии гражданами России вызвано приездом из третьих стран, что вызвано закрытием разными странами воздушного пространства для Российской Федерации", - сказал Гомелаури.СГБ опровергла сообщения о бесконтрольном въезде в страну иностранцев>>По словам министр, в основном в Грузию въезжают жители республик Северного Кавказа из Турции через КПП "Сарпи" и используют Грузию в качестве транзитной страны. На родину граждане России выезжают через КПП "Дариали" (Казбеги) - "Ларс".Ранее Гомелаури заявил, что примерно за две недели с начала спецоперации России на Украине в Грузию прибыли чуть более 20 тысяч граждан России. До пандемии коронавируса, в 2019 году за аналогичный период в страну въехали 40 тысяч россиян.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, политика, новости, украина, вахтанг гомелаури
Грузия усилила охрану госграницы - глава МВД
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Министр прокомментировал распространяемую информацию о массовом въезде в Грузию граждан России
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Грузия усилила контроль на контрольно-пропускных пунктах и в "зеленых зонах" государственной границы, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури, выступая на "министерском часе" в парламенте.
"Усилен контроль на государственной границе. Как вам известно, ни одно государство не обеспечивает контроль государственной границы на 100%, даже те страны, которые больше и сильнее нас. Несмотря на это МВД совместно СГБ Грузии проводит все мероприятия по превенции", - заявил Гомелаури
Министр опроверг распространяемую информацию о массовом въезде граждан России в Грузию. Оппозиционеры настаивают на том, что россияне массово и бесконтрольно прибывают в Грузи, что, по их словам, чревато последствиями.
"Хочу отметить, что увеличение фактов пересечения государственной границы Грузии гражданами России вызвано приездом из третьих стран, что вызвано закрытием разными странами воздушного пространства для Российской Федерации", - сказал Гомелаури.
По словам министр, в основном в Грузию въезжают жители республик Северного Кавказа из Турции через КПП "Сарпи" и используют Грузию в качестве транзитной страны. На родину граждане России выезжают через КПП "Дариали" (Казбеги) - "Ларс".
Ранее Гомелаури заявил, что примерно за две недели с начала спецоперации России на Украине в Грузию прибыли чуть более 20 тысяч граждан России. До пандемии коронавируса, в 2019 году за аналогичный период в страну въехали 40 тысяч россиян.
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