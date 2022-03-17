https://sputnik-georgia.ru/20220317/gruziya-usilila-okhranu-gosgranitsy---glava-mvd-265290037.html

Грузия усилила охрану госграницы - глава МВД

Грузия усилила охрану госграницы - глава МВД

Министр прокомментировал распространяемую информацию о массовом въезде в Грузию граждан России

2022-03-17T13:31+0400

2022-03-17T13:31+0400

2022-03-17T13:31+0400

грузия

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вахтанг гомелаури

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Грузия усилила контроль на контрольно-пропускных пунктах и в "зеленых зонах" государственной границы, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури, выступая на "министерском часе" в парламенте.Министр опроверг распространяемую информацию о массовом въезде граждан России в Грузию. Оппозиционеры настаивают на том, что россияне массово и бесконтрольно прибывают в Грузи, что, по их словам, чревато последствиями."Хочу отметить, что увеличение фактов пересечения государственной границы Грузии гражданами России вызвано приездом из третьих стран, что вызвано закрытием разными странами воздушного пространства для Российской Федерации", - сказал Гомелаури.СГБ опровергла сообщения о бесконтрольном въезде в страну иностранцев>>По словам министр, в основном в Грузию въезжают жители республик Северного Кавказа из Турции через КПП "Сарпи" и используют Грузию в качестве транзитной страны. На родину граждане России выезжают через КПП "Дариали" (Казбеги) - "Ларс".Ранее Гомелаури заявил, что примерно за две недели с начала спецоперации России на Украине в Грузию прибыли чуть более 20 тысяч граждан России. До пандемии коронавируса, в 2019 году за аналогичный период в страну въехали 40 тысяч россиян.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, политика, новости, украина, вахтанг гомелаури