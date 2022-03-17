https://sputnik-georgia.ru/20220317/importery-gruzii-prognoziruyut-rost-tsen-na-produkty-265306715.html

Импортеры Грузии прогнозируют рост цен на продукты

Импортеры Грузии прогнозируют рост цен на продукты

Грузия полностью зависит от импорта, в том числе и местное производство, которому нужно импортированное сырье, считает глава Ассоциации импортеров 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T23:09+0400

2022-03-17T23:09+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Глава ассоциации импортеров Грузии Ива Чкония прогнозирует рост цен на продукты, так как Грузия зависит от импорта.Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) прогнозирует 22% рост мировых цен на продовольствие. Мировой индекс цен на продовольственные товары в феврале вырос на 3,9% по сравнению с январем, до 140,7 пункта, достигнув исторического рекордного уровня, причем наиболее значительный рост продемонстрировали цены на растительные масла и молочную продукциюПо его словам на ценообразование повлияют как цены на импорт газа и электроэнергии, так и на топливо."Эти цены обязательно скажутся на себестоимости продукции", - сказал Чкония.Массовая скупка продуктов в Грузии была спровоцирована - мнение экономиста >>Еще одной причиной возможного роста цен глава Ассоциации импортеров Грузии назвал возможный перенос международных производств из России, которые производили продукты для соседних регионов."Если это произойдет и нам придется перестроиться на европейский рынок, то повышение цен будет выше чем 22%, так как себестоимость продукции там выше из-за цен на электроэнергию и стоимость перевозки грузов", - сказал Чкония.Также, по его словам, цены на импортируемую из России продукцию могут вырасти вдвое, если их начнут реэкспортировать третьи страны.Годовая инфляция (февраль 2022 года к февралю 2021 года) в Грузии составила 13,7%, при целевом показателе 3%. В феврале цены на продовольствие за год выросли на 17,3%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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