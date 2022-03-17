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Назван объем инвестиций в экономику Азербайджана в 2021 году
Назван объем инвестиций в экономику Азербайджана в 2021 году
В 2021 году Азербайджан увеличил свои чистые финансовые активы на 2,5 миллиарда долларов 17.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-17T21:54+0400
2022-03-17T21:54+0400
2022-03-17T22:01+0400
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ТБИЛИСИ 17 мар — Sputnik. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана в 2021 году выросли на 6,7% по сравнению с предыдущим годом, составив 4,8 миллиарда долларов.В 2021 году 83,5% ПИИ было вложено в нефтегазовый сектор, 16,5% – в ненефтегазовый сектор.В прошлом году объем ПИИ в ненефтяной сектор составил 790,3 миллиона долларов, что на 30,5% больше показателя предыдущего года, сообщил Sputnik Азербайджан.Сколько заработал Азербайджан от продажи нефти и газа в рамках "контракта века" >>В 2021 году международные нефтегазовые компании, работающие в Азербайджане, получили прибыль в размере 2,1 миллиарда долларов, что на 91% больше, чем в 2020 году.В отчете ЦБА сообщается, что в 2021 году Азербайджан увеличил свои чистые финансовые активы на 2,5 миллиарда долларов. Увеличение произошло за счет роста чистых ПИИ на 77 миллиона долларов, портфельных инвестиций на 457,5 миллиона долларов и других инвестиций на 2,028 миллиона долларов.
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Назван объем инвестиций в экономику Азербайджана в 2021 году
21:54 17.03.2022 (обновлено: 22:01 17.03.2022) Подписаться на
В 2021 году Азербайджан увеличил свои чистые финансовые активы на 2,5 миллиарда долларов
ТБИЛИСИ 17 мар — Sputnik. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана в 2021 году выросли на 6,7% по сравнению с предыдущим годом, составив 4,8 миллиарда долларов.
В 2021 году 83,5% ПИИ было вложено в нефтегазовый сектор, 16,5% – в ненефтегазовый сектор.
В прошлом году объем ПИИ в ненефтяной сектор составил 790,3 миллиона долларов, что на 30,5% больше показателя предыдущего года, сообщил Sputnik Азербайджан
.
В 2021 году международные нефтегазовые компании, работающие в Азербайджане, получили прибыль в размере 2,1 миллиарда долларов, что на 91% больше, чем в 2020 году.
В отчете ЦБА сообщается, что в 2021 году Азербайджан увеличил свои чистые финансовые активы на 2,5 миллиарда долларов. Увеличение произошло за счет роста чистых ПИИ на 77 миллиона долларов, портфельных инвестиций на 457,5 миллиона долларов и других инвестиций на 2,028 миллиона долларов.