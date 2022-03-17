https://sputnik-georgia.ru/20220317/nazvan-obem-investitsii-v-ekonomiku-azerbaydzhana-v-2021-godu-265306112.html

Назван объем инвестиций в экономику Азербайджана в 2021 году

Назван объем инвестиций в экономику Азербайджана в 2021 году

В 2021 году Азербайджан увеличил свои чистые финансовые активы на 2,5 миллиарда долларов 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T21:54+0400

2022-03-17T21:54+0400

2022-03-17T22:01+0400

азербайджан

новости

экономика

инвестиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23632/55/236325524_0:124:3054:1842_1920x0_80_0_0_ba7582c97714bdcfb2d4806b643722fc.jpg

ТБИЛИСИ 17 мар — Sputnik. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана в 2021 году выросли на 6,7% по сравнению с предыдущим годом, составив 4,8 миллиарда долларов.В 2021 году 83,5% ПИИ было вложено в нефтегазовый сектор, 16,5% – в ненефтегазовый сектор.В прошлом году объем ПИИ в ненефтяной сектор составил 790,3 миллиона долларов, что на 30,5% больше показателя предыдущего года, сообщил Sputnik Азербайджан.Сколько заработал Азербайджан от продажи нефти и газа в рамках "контракта века" >>В 2021 году международные нефтегазовые компании, работающие в Азербайджане, получили прибыль в размере 2,1 миллиарда долларов, что на 91% больше, чем в 2020 году.В отчете ЦБА сообщается, что в 2021 году Азербайджан увеличил свои чистые финансовые активы на 2,5 миллиарда долларов. Увеличение произошло за счет роста чистых ПИИ на 77 миллиона долларов, портфельных инвестиций на 457,5 миллиона долларов и других инвестиций на 2,028 миллиона долларов.

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

азербайджан, новости, экономика, инвестиции