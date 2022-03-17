https://sputnik-georgia.ru/20220317/sotrudnik-politsii-gruzii-vyigral-isk-o-klevete-so-storony-tv-v-dvukh-instantsiyakh-265307488.html

Сотрудник полиции Грузии выиграл иск о клевете со стороны ТВ в двух инстанциях

Сотрудник полиции Грузии выиграл иск о клевете со стороны ТВ в двух инстанциях

Телекомпания, согласно решению суда, должна опровергнуть распространенную ею информацию и возместить сотруднику полиции моральный ущерб 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T23:49+0400

2022-03-17T23:49+0400

2022-03-18T00:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Глава одного из подразделений полиции Гела Квашилава выиграл дело о клевете со стороны оппозиционного телеканала в двух инстанциях, сообщает МВД Грузии.Сначала Квашилава удалось выиграть иск в Тбилисском городском суде, а после и в Тбилисском апелляционном суде, который оставил решение суда первой инстанции без изменений.Теперь телекомпания "ТВ Пирвели" должна опровергнуть распространенную ей информацию и возместить сотруднику полиции моральный ущерб, говорится в сообщении.Телеканал TV Pirveli возместит моральный ущерб полицейскому за клевету >>Сумма, которую требует Квашилава, не называется.Речь идет о сюжете 30 января 2021 года, в котором телеканал обвинил в контрабанде наркотиков главу подразделения Главного управления департамента патрульной полиции Самегрело-Земо Сванети Гелу Квашилава. Также на этом же телеканале было опубликовано его фото, несмотря на то, что автору сюжета в Департаменте стратегических коммуникаций МВД было объяснено, что он располагает неверной информацией.Обе инстанции суда постановили, что Гела Квашилава не имеет отношения к незаконному обороту наркотиков, а телекомпания знала, что информация, которой она располагает, была неверной и преднамеренно вводила общественность в заблуждение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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