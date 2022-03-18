https://sputnik-georgia.ru/20220318/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-872-265313692.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 872

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 872

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 920 инфицированных 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T11:03+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 872, скончались 18 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 640 550 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 913 человек, а с начала пандемии – 1 594 924. Скончались 16 630.За сутки сделано 18 331 тест на коронавирус, в том числе 15 623 на антиген и 2 708 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 4,76%, за последние 14 дней – 10,19%, за последние семь дней – 6,61%.К этому времени сделано 2 839 891 прививка, в том числе за последние сутки – 1 395.Лучший способ профилактики коронавируса – мнение врача >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 920 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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