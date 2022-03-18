https://sputnik-georgia.ru/20220318/eto-absurd--glava-parlamenta-gruzii-ob-initsiative-oppozitsii-265320206.html

"Это абсурд"– глава парламента Грузии об инициативе оппозиции по Украине

"Это абсурд"– глава парламента Грузии об инициативе оппозиции по Украине

В отличие от части оппозиции, власти Грузии ориентированы на реальную поддержку Украине, подчеркнул политик 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T13:49+0400

2022-03-18T13:49+0400

2022-03-18T13:51+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал абсурдом выступление части грузинской оппозиции от имени украинской власти.Оппозиционная фракция "Лело для Грузии" подала идею выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Грузии посредством видеосвязи. Позже одна из лидеров главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", бывший глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе заявила, что в администрации президента Украины подтвердили желание Зеленского обратиться к парламенту Грузии.По словам спикера парламента, в отличие от части оппозиции, которая лишь делает громкие заявления, власти страны ориентированы на реальную политическую и гуманитарную поддержку Украине."Что касается выступления Зеленского… Зеленский к нам не обращался. К нам обратились "Лело" и "Национальное движение". Еще раз подчеркиваю, "Грузинская мечта" даже не будет рассматривать ни одну инициативу "Национального движение" и "Лело", относительно Украины", - отметил он.По словам председателя парламента, цель этих двух оппозиционных партий – беспорядки и попытка втянуть страну в вооруженный конфликт."Безусловно, мы не допустим этого", - подчеркнул Папуашвили.Между тем, депутаты от партии "Лело – для Грузии" Саломе Самадашвили и Анна Нацвлишвили уже направили письмо на имя председателя законодательного органа с предложением о выступлении Зеленского в парламенте Грузии.Позиция ТбилисиПосле того как Россия начала спецоперацию на Украине, западные страны стали ужесточать санкции против нее. Власти Грузии отказались от введения санкций, заявив, что это намного больше ударит по самой Грузии.Такая позиция Тбилиси вызвала недовольство оппозиции, которая потребовала отставки премьера. Президент Саломе Зурабишвили, выступая в парламенте, заявила, что в этом вопросе отчасти правы как власти, так и оппозиция – необходимо проявить как осторожности, так и смелость."Смелость – защищать интересы страны" – Субари о позиции Грузии по Украине>>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбаса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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