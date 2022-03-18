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Художники и писатели Грузии отправятся на детскую книжную ярмарку в Болонью
Художники и писатели Грузии отправятся на детскую книжную ярмарку в Болонью
Жителей итальянского города Болонья познакомят с грузинской литературой и изобразительным искусством 18.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-18T08:31+0400
2022-03-18T08:31+0400
2022-03-18T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Грузинские иллюстраторы и детские писатели вместе со стендом, организованным программой ЮНЕСКО "Тбилиси – мировая столица книги", примут участие в Болонской детской книжной ярмарке с 21 по 24 марта.Болонская детская книжная ярмарка (Bologna Children's Book Fair) – ведущая профессиональная ярмарка детских книг, которая ежегодно проходит в Италии с 1963 года. Это место встречи всех профессионалов, занимающихся созданием и изданием детских книг.В рамках фестиваля 23 марта запланирована дискуссионная панель о проекте между директором "Тбилиси – мировой столицы книги" Нинией Мачарашвили и ее заместителем Нино Кикнадзе.Без внимания не останутся и грузинские иллюстраторы Анна Джанелидзе, Варлам Джмухадзе и Георгий Джинчарадзе, которые представят свои портфолио в традиционной секции ярмарки The Illustrators Survival Corner.Также на Болонской ярмарке в течение четырех дней будет проходить выставка Тбилисского фестиваля иллюстраций.Помимо этого гости ярмарки смогут посетить панельные дискуссии о современном грузинском детском литературном процессе и о проблемах, с которыми сталкиваются небольшие издательства в Грузии."Плодородную землю" Давида Маградзе перевели на испанский язык >>>Кроме того, в рамках грузинской программы тбилисский Дом писателей познакомит гостей ярмарки с двумя детскими писателями из Грузии – Мариам Циклаури и Василом Гулеури.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, культура, италия, грузинская литература, грузинские художники
Художники и писатели Грузии отправятся на детскую книжную ярмарку в Болонью
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Жителей итальянского города Болонья познакомят с грузинской литературой и изобразительным искусством
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Грузинские иллюстраторы и детские писатели вместе со стендом, организованным программой ЮНЕСКО "Тбилиси – мировая столица книги", примут участие в Болонской детской книжной ярмарке с 21 по 24 марта.
Болонская детская книжная ярмарка (Bologna Children's Book Fair) – ведущая профессиональная ярмарка детских книг, которая ежегодно проходит в Италии с 1963 года. Это место встречи всех профессионалов, занимающихся созданием и изданием детских книг.
В рамках фестиваля 23 марта запланирована дискуссионная панель о проекте между директором "Тбилиси – мировой столицы книги" Нинией Мачарашвили и ее заместителем Нино Кикнадзе.
Без внимания не останутся и грузинские иллюстраторы Анна Джанелидзе, Варлам Джмухадзе и Георгий Джинчарадзе, которые представят свои портфолио в традиционной секции ярмарки The Illustrators Survival Corner.
Иллюстраторы не только представят свои работы, но и встретятся с издателями, литературными агентами и другими представителями издательской индустрии, которым покажут портфолио для планирования будущего сотрудничества.
Также на Болонской ярмарке в течение четырех дней будет проходить выставка Тбилисского фестиваля иллюстраций.
Помимо этого гости ярмарки смогут посетить панельные дискуссии о современном грузинском детском литературном процессе и о проблемах, с которыми сталкиваются небольшие издательства в Грузии.
Кроме того, в рамках грузинской программы тбилисский Дом писателей познакомит гостей ярмарки с двумя детскими писателями из Грузии – Мариам Циклаури и Василом Гулеури.
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