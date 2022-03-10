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"Плодородную землю" Давида Маградзе перевели на испанский язык
"Плодородную землю" Давида Маградзе перевели на испанский язык
Теперь испанскую версию грузинской поэмы Маградзе можно приобрести на Amazon 10.03.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Поэму известного грузинского писателя Давида Маградзе "Плодородная земля" перевели на испанский язык.Теперь испанскую версию поэмы можно приобрести на сайте Amazon, где произведение было размещено издательством Endymion. Аннотацию к произведению грузинского автора написала французская поэтесса Вероника Берген (Veronique Bergen).Давид Маградзе, грузинский поэт и общественный деятель, родился в июне 1962 года в Тбилиси в семье писателя и литературоведа Элгуджи Маградзе. В 1984 году окончил Тбилисский государственный университет по специальности "филолог".Дебютировал Маградзе в качестве поэта в 1980-х годах. На протяжении нескольких лет был редактором ведущего грузинского литературного журнала "Цискари". В 1992-1995 годы Маградзе возглавлял министерство культуры Грузии, а в 1999-2001 годы был депутатом парламента.Больше, чем книги: ТОП-5 лучших литературных новинок от авторов из Грузии в 2021 году &gt;&gt;&gt;1997- 2010 годах Маградзе занимал пост президента грузинского ПЕН-клуба. Был награжден несколькими грузинскими и международными литературными премиями. Его стихи переведены на английский, немецкий, итальянский, турецкий, русский и армянский языки.К слову, кандидатуру Давида Маградзе Грузия дважды выдвигала на соискание Нобелевской премии в области литературы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, грузия, грузинская литература, новости, испания

"Плодородную землю" Давида Маградзе перевели на испанский язык

21:56 10.03.2022
© Pixabay / midiclorianoКоролевский дворец Испания Мадрид
Королевский дворец Испания Мадрид - Sputnik Грузия, 1920, 10.03.2022
© Pixabay / midicloriano
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Теперь испанскую версию грузинской поэмы Маградзе можно приобрести на Amazon
ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Поэму известного грузинского писателя Давида Маградзе "Плодородная земля" перевели на испанский язык.
Теперь испанскую версию поэмы можно приобрести на сайте Amazon, где произведение было размещено издательством Endymion. Аннотацию к произведению грузинского автора написала французская поэтесса Вероника Берген (Veronique Bergen).
"Дато Маградзе соединяет поэтическое слово с метафизической артерией, он держит ее в многослойном языковом регистре. Поэт обращается как к нашим чувствам, так и к нашей индивидуальной и коллективной памяти", - говорится в аннотации.
Давид Маградзе, грузинский поэт и общественный деятель, родился в июне 1962 года в Тбилиси в семье писателя и литературоведа Элгуджи Маградзе. В 1984 году окончил Тбилисский государственный университет по специальности "филолог".
Дебютировал Маградзе в качестве поэта в 1980-х годах. На протяжении нескольких лет был редактором ведущего грузинского литературного журнала "Цискари". В 1992-1995 годы Маградзе возглавлял министерство культуры Грузии, а в 1999-2001 годы был депутатом парламента.
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1997- 2010 годах Маградзе занимал пост президента грузинского ПЕН-клуба. Был награжден несколькими грузинскими и международными литературными премиями. Его стихи переведены на английский, немецкий, итальянский, турецкий, русский и армянский языки.
К слову, кандидатуру Давида Маградзе Грузия дважды выдвигала на соискание Нобелевской премии в области литературы.
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