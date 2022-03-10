https://sputnik-georgia.ru/20220310/plodorodnuyu-zemlyu-davida-magradze-pereveli-na-ispanskiy-yazyk-265134354.html

"Плодородную землю" Давида Маградзе перевели на испанский язык

"Плодородную землю" Давида Маградзе перевели на испанский язык

Теперь испанскую версию грузинской поэмы Маградзе можно приобрести на Amazon 10.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Поэму известного грузинского писателя Давида Маградзе "Плодородная земля" перевели на испанский язык.Теперь испанскую версию поэмы можно приобрести на сайте Amazon, где произведение было размещено издательством Endymion. Аннотацию к произведению грузинского автора написала французская поэтесса Вероника Берген (Veronique Bergen).Давид Маградзе, грузинский поэт и общественный деятель, родился в июне 1962 года в Тбилиси в семье писателя и литературоведа Элгуджи Маградзе. В 1984 году окончил Тбилисский государственный университет по специальности "филолог".Дебютировал Маградзе в качестве поэта в 1980-х годах. На протяжении нескольких лет был редактором ведущего грузинского литературного журнала "Цискари". В 1992-1995 годы Маградзе возглавлял министерство культуры Грузии, а в 1999-2001 годы был депутатом парламента.Больше, чем книги: ТОП-5 лучших литературных новинок от авторов из Грузии в 2021 году >>>1997- 2010 годах Маградзе занимал пост президента грузинского ПЕН-клуба. Был награжден несколькими грузинскими и международными литературными премиями. Его стихи переведены на английский, немецкий, итальянский, турецкий, русский и армянский языки.К слову, кандидатуру Давида Маградзе Грузия дважды выдвигала на соискание Нобелевской премии в области литературы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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