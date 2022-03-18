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Кутаиси и Шымкент свяжет прямой авиарейс

Кутаиси и Шымкент свяжет прямой авиарейс

Полеты из Кутаиси по направлению Шымкента будут выполняться дважды в неделю, по средам и субботам 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T16:17+0400

2022-03-18T16:17+0400

2022-03-18T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Низкобюджетная казахская авиакомпания FlyArystan, оперирующая в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели, восстановит направление полетов Шымкент–Кутаиси–Шымкент с 19 марта, сообщает Объединение аэропортов Грузии.Всего из Грузии в Казахстан летают три компании. Две из Тбилиси – Air Astana и SCAT. Первая выполняет прямые регулярные рейсы в Алматы, а SCAT – в Актау. Лоукостер FlyArystan выполняет рейсы в Нур-Султан, Актау и Атырау. Летом 2021 года бюджетная авиакомпания добавила Шымкент, но полеты в это направление были приостановлены в ноябре 2021 года.Теперь, в конце зимнего навигационного сезона полеты из Кутаиси по направлению Шымкента будут выполнять дважды в неделю — по средам и субботам.Всего в направлении Казахстана из Кутаиси выполняются полеты 12 раз в неделю. Как отмечает Объединение аэропортов Грузии, в результате сотрудничества с авиакомпанией количество частот может увеличиться в летний навигационный сезон.Ограничения в аэропортах на юге РФ продлили до конца марта >>>FlyArystan - первая казахстанская бюджетная авиакомпания, созданная в 2018 году и являющаяся дочерней компанией AIR ASTANA. В эксплуатации компании находятся в основном самолеты типа AIRBUS A320.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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