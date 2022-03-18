https://sputnik-georgia.ru/20220318/natsionalnaya-valyuta-gruzii-ukreplyaet-doverie-sredi-mestnykh-biznesmenov-265308131.html

Национальная валюта Грузии укрепляет доверие среди местных бизнесменов

Национальная валюта Грузии укрепляет доверие среди местных бизнесменов

Не ожидают изменения курса лари в ближайшие шесть месяцев 46% компаний, а 42% компаний прогнозируют обесценивание национальной валюты 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T07:01+0400

2022-03-18T07:01+0400

2022-03-18T08:05+0400

грузия

новости

лари

экономика

курс лари к доллару на сегодня в грузии

бизнес-ассоциация грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/77/234067746_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_eff86a9c71fa68afc2f1ae54a70c0dba.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. В первом квартале 2022 года по сравнению с предыдущим кварталом снизилась доля компаний (на 5%), ожидающих снижения курса лари к доллару в ближайшие полгода, говорится в отчете исследования Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ).Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 70 ведущих компаний страны, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций, а также крупные сети супермаркетов.Согласно исследованию, 46% компаний не ожидают изменения курса лари в ближайшие шесть месяцев. В предыдущем квартале такого мнения придерживались лишь 41% опрошенных.Бизнес-ассоциация оценила деловой климат в Грузии >>Также 42% компаний ожидают обесценивания национальной валюты, и лишь 12% ждут ее укрепления, говорится в отчете.В настоящее время обменный курс лари колеблется на уровне 3,22 GEL/$1. Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.Курс лари начал стремительно укрепляться с февраля 2022 года. Уже 4 числа Нацбанк Грузии установил обменный курс ниже психологической отметки в 3 лари за один доллар. Но 23 февраля лари вновь стал обесцениваться, как считают представители власти и эксперты в сфере экономики, из-за политических процессов в стране и негативными ожиданиями в связи с событиями на Украине. Тем не менее обменный курс грузинской валюты начал укрепляться с 11 марта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, лари, экономика, курс лари к доллару на сегодня в грузии, бизнес-ассоциация грузии