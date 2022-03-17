https://sputnik-georgia.ru/20220317/biznes-assotsiatsiya-otsenila-delovoy-klimat-v-gruzii-265303964.html

Бизнес-ассоциация оценила деловой климат в Грузии

Бизнес-ассоциация оценила деловой климат в Грузии

Опрошенные Ассоциацией компании вновь положительно оценили свое текущее положение и ожидания на следующие шесть месяцев 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T20:18+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Показатель делового климата в Грузии в первом квартале 2022 года незначительно улучшился по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, говорится отчете по результатам исследования Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ).Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 70 ведущих компаний страны, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций, а также крупные сети супермаркетов.Согласно Индексу БАГ за первый квартал 2022 года, позитивный настрой предыдущих кварталов сохранен - опрошенные компании вновь положительно оценили свое текущее положение и ожидания на следующие шесть месяцев.В БАГ отметили, что компании-члены ассоциации принимали участие в опросе 14-28 февраля текущего года, поэтому опрос не в полной мере отражает негативные последствия российско-украинского кризиса для мировой экономики, в том числе экономики Грузии.В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство.Как ситуация на Украине скажется на мировой экономике – прогноз МВФ >>В первом квартале текущего года, по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, показатель делового климата положительный для всех секторов, кроме торгового и промышленного. Это связано с ухудшением ожиданий в торговом секторе и резким ухудшением текущей ситуации в промышленном секторе. Тем не менее, опрошенные компании, работающие в этой отрасли, оценивают текущую ситуацию положительно.Что касается строительного сектора, то следует отметить, что опрошенные компании негативно оценивают текущую ситуацию. По информации БАГ, это может быть связано со снижением продаж в отрасли (37,5% респондентов отметили, что их продажи снизились в первом квартале 2022 г., и только 13% зафиксировали рост продаж).Самую положительную оценку предприниматели дали сектору торговли.Занятость населенияПо исследованию БАГ, 18,7% опрошенных компаний заявляют, что число нанятых ими сотрудников по сравнению предыдущим кварталом растет, лишь 9,3% говорят о сокращении штата.Большинство компаний заявляют, что число занятых не изменилось.Безработица в Грузии продолжает снижаться >>Кроме того, 29% опрошенных компаний полагает, что во втором квартале 2022 года увеличит число сотрудников. Сокращать штат в следующем квартале предполагают 3,7%. Большинство компаний не собираются менять количество сотрудников.Самые позитивные ожидания в плане трудоустройства зафиксированы в секторе строительства. 37,5% опрошенных компаний предполагает рост штатов в связи с положительными ожиданиями роста продаж.Что мешает бизнесуВ исследование отмечается, что число компаний, которые считают, что существуют факторы, мешающие их деятельности, ненамного увеличилось.В первом квартале названы пять основных причин, мешающих бизнесу в Грузии:Доступ к финансамВ первом квартале текущего года 50% опрошенных компаний (на 5% больше чем в четвертом квартале 2021 года) попытались найти финансирование. 15% из них заявили, что доступ к финансам в Грузии является проблемой. Больше всего доступ к финансам - проблема для малых компаний, крупным предприятиям легче находить финансирование.Кроме того, большинство компаний заявили, что финансируются из местных источников.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, бизнес-ассоциация грузии