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Прокуратора Грузии рассмотрела риски отмывания денег с помощью криптовалюты
Прокуратора Грузии рассмотрела риски отмывания денег с помощью криптовалюты
Борьба против торговли наркотиками и отмывания денег является одним из приоритетных направлений ведомства 18.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-18T13:16+0400
2022-03-18T13:16+0400
2022-03-18T13:46+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. В прокуратуре Грузии прошла онлайн-встреча с представителями компетентных ведомств из стран-членов ООН, посвященная рискам и вызовам, связанным с использованием криптовалюты в торговле наркотиками и отмывании денег, сообщается на сайте прокуратуры.Темой встречи было "Регулирование криптовалюты и увеличение возможностей в регионе ОБСЕ в сфере борьбы против незаконной онлайн-торговли наркотиками".Сотрудники генпрокуратуры Грузии предоставили участникам встречи информацию о нескольких уголовных делах, посвященных этой тематике.Борьба против торговли наркотиками и отмывания денег является одним из приоритетных направлений прокуратуры Грузии. Особое внимание уделяется специализации прокуроров и следователей в процессе преступной деятельности, обнаружении и последующем аресте криптовалют.В Грузии может появиться биржа криптовалют – Гарибашвили >>>В связи с этим с помощью организаций-партнеров прокуратура Грузии активно осуществляет переподготовку следователей и прокуроров. В ближайшем будущем планируется издание специального документа-учебника о вопросах выявления и наложения ареста на криптовалюту.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, обсе, оон, преступность в грузии, криптовалюта
Прокуратора Грузии рассмотрела риски отмывания денег с помощью криптовалюты
13:16 18.03.2022 (обновлено: 13:46 18.03.2022) Подписаться на
Борьба против торговли наркотиками и отмывания денег является одним из приоритетных направлений ведомства
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. В прокуратуре Грузии прошла онлайн-встреча с представителями компетентных ведомств из стран-членов ООН, посвященная рискам и вызовам, связанным с использованием криптовалюты в торговле наркотиками и отмывании денег, сообщается на сайте прокуратуры.
Сотрудники прокуратуры Грузии стали участниками онлайн-мероприятия, организованного ОБСЕ (OSCE) и офисом подразделения ООН, занимающимся борьбой с незаконным оборотом наркотиков, оружия, организованной преступностью, торговлей людьми и международным терроризмом (UNODC).
Темой встречи было "Регулирование криптовалюты и увеличение возможностей в регионе ОБСЕ в сфере борьбы против незаконной онлайн-торговли наркотиками".
Сотрудники генпрокуратуры Грузии предоставили
участникам встречи информацию о нескольких уголовных делах, посвященных этой тематике.
Борьба против торговли наркотиками и отмывания денег является одним из приоритетных направлений прокуратуры Грузии. Особое внимание уделяется специализации прокуроров и следователей в процессе преступной деятельности, обнаружении и последующем аресте криптовалют.
В связи с этим с помощью организаций-партнеров прокуратура Грузии активно осуществляет переподготовку следователей и прокуроров. В ближайшем будущем планируется издание специального документа-учебника о вопросах выявления и наложения ареста на криптовалюту.
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