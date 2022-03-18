https://sputnik-georgia.ru/20220318/prokuratora-gruzii-rassmotrela-riski-otmyvaniya-deneg-s-pomoschyu-kriptovalyuty-265319061.html

Прокуратора Грузии рассмотрела риски отмывания денег с помощью криптовалюты

Прокуратора Грузии рассмотрела риски отмывания денег с помощью криптовалюты

Борьба против торговли наркотиками и отмывания денег является одним из приоритетных направлений ведомства 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T13:16+0400

2022-03-18T13:16+0400

2022-03-18T13:46+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. В прокуратуре Грузии прошла онлайн-встреча с представителями компетентных ведомств из стран-членов ООН, посвященная рискам и вызовам, связанным с использованием криптовалюты в торговле наркотиками и отмывании денег, сообщается на сайте прокуратуры.Темой встречи было "Регулирование криптовалюты и увеличение возможностей в регионе ОБСЕ в сфере борьбы против незаконной онлайн-торговли наркотиками".Сотрудники генпрокуратуры Грузии предоставили участникам встречи информацию о нескольких уголовных делах, посвященных этой тематике.Борьба против торговли наркотиками и отмывания денег является одним из приоритетных направлений прокуратуры Грузии. Особое внимание уделяется специализации прокуроров и следователей в процессе преступной деятельности, обнаружении и последующем аресте криптовалют.В Грузии может появиться биржа криптовалют – Гарибашвили >>>В связи с этим с помощью организаций-партнеров прокуратура Грузии активно осуществляет переподготовку следователей и прокуроров. В ближайшем будущем планируется издание специального документа-учебника о вопросах выявления и наложения ареста на криптовалюту.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, обсе, оон, преступность в грузии, криптовалюта