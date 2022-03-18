https://sputnik-georgia.ru/20220318/putin-podpisal-ukaz-po-obespecheniyu-finstabilnosti---osnovnye-polozheniya-dokumenta-265330586.html

Путин подписал указ по обеспечению финстабильности - основные положения документа

Путин подписал указ по обеспечению финстабильности - основные положения документа

Согласно указу, российским гражданам и компаниям до конца года запрещено без разрешения Центрального банка РФ покупать доли в иностранном бизнесе 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T18:17+0400

2022-03-18T18:17+0400

2022-03-18T18:17+0400

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антироссийские санкции

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Указ о дополнительных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности подписал президент России Владимир Путин в пятницу.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Согласно подписанному указу, российским гражданам и компаниям до конца года запрещено без разрешения Центрального банка РФ покупать доли в иностранном бизнесе.Кроме того, ЦБ дано право разрешать компаниям не продавать валютную выручку. Минфин РФ обязал экспортеров с 28 февраля продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.Также, согласно тексту указа, у ЦБ РФ будут полномочия по определению размера некоторых переводов денежных средств с открытых в российских банках счетах, некоторых переводов (без открытия счетов), в том числе электронных денежных средств, а также приобретения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации юридическими лицами-нерезидентами.Совету директоров ЦБ также предоставлены полномочия ограничивать суммы покупок валюты нерезидентами на внутреннем рынке РФ.Сколько Россия потратит на противодействие санкциям - правительство подготовило план >>"До 1 сентября 2022 года выраженные в иностранной валюте обязательства по договорам банковского счета (вклада)... признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте (независимо от того, в какой валюте выражена такая стоимость) и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на день исполнения обязательств", - сказано в указе.Такая мера действует только для банков, в отношении которых недружественные государства ввели санкции. При этом обязательства должны были возникнуть до дня введения ограничений со стороны иностранных государств.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции демилитаризации Украины. С тех пор под блокирующие санкции иностранных государств подпали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка.

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россия, экономика, политика, новости, владимир путин, центральный банк росси, антироссийские санкции