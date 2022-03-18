https://sputnik-georgia.ru/20220318/tbilisskiy-studencheskiy-kinofestival-obyavil-nabor-filmov-265327732.html

Тбилисский студенческий кинофестиваль объявил набор фильмов

Тбилисский студенческий кинофестиваль объявил набор фильмов

На конкурс принимаются кинокартины, которые были сняты в 2021 и 2022 годах 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T17:44+0400

2022-03-18T17:44+0400

2022-03-18T17:44+0400

кинофестиваль

грузия

новости

культура

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Тбилисский международный студенческий кинофестиваль объявил о наборе фильмов, говорится на странице организаторов.Фестиваль проводит Тбилисский государственный университет театра и кино им. Ш. Руставели при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии и Национального центра кинематографии Грузии.Традиционно жюри фестиваля будет состоять из кинокритиков нового поколения и представителей различных направлений кинематографа.Для подачи фильма на конкурс стоит представить свои работы производства 2021 и 2022 годов, которые будут представлены на кинофестивале после официального отбора.Организаторы отмечают, что продолжительность фильма не должна превышать 30 минут, он должен иметь английские субтитры и загружен на VIMEO или аналогичную платформу в HD качестве.Тбилиси примет фестиваль французских короткометражных фильмов >>>Крайний срок подачи заявок – 18 апреля. Результаты отбора будут объявлены 25 мая. Сам фестиваль в этом году фестиваль пройдет с 22 по 27 июня 2022 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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кинофестиваль, грузия, новости, культура, тбилиси