https://sputnik-georgia.ru/20220318/tbilisskiy-studencheskiy-kinofestival-obyavil-nabor-filmov-265327732.html
Тбилисский студенческий кинофестиваль объявил набор фильмов
Тбилисский студенческий кинофестиваль объявил набор фильмов
На конкурс принимаются кинокартины, которые были сняты в 2021 и 2022 годах 18.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-18T17:44+0400
2022-03-18T17:44+0400
2022-03-18T17:44+0400
кинофестиваль
грузия
новости
культура
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24115/12/241151229_0:127:1280:847_1920x0_80_0_0_eb95a7dde6121a0e2c27b9bdae5979a2.jpg
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Тбилисский международный студенческий кинофестиваль объявил о наборе фильмов, говорится на странице организаторов.Фестиваль проводит Тбилисский государственный университет театра и кино им. Ш. Руставели при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии и Национального центра кинематографии Грузии.Традиционно жюри фестиваля будет состоять из кинокритиков нового поколения и представителей различных направлений кинематографа.Для подачи фильма на конкурс стоит представить свои работы производства 2021 и 2022 годов, которые будут представлены на кинофестивале после официального отбора.Организаторы отмечают, что продолжительность фильма не должна превышать 30 минут, он должен иметь английские субтитры и загружен на VIMEO или аналогичную платформу в HD качестве.Тбилиси примет фестиваль французских короткометражных фильмов >>>Крайний срок подачи заявок – 18 апреля. Результаты отбора будут объявлены 25 мая. Сам фестиваль в этом году фестиваль пройдет с 22 по 27 июня 2022 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24115/12/241151229_151:0:1280:847_1920x0_80_0_0_e9a547643e321b71e45739d73329555c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кинофестиваль, грузия, новости, культура, тбилиси
Тбилисский студенческий кинофестиваль объявил набор фильмов
Подписаться на
На конкурс принимаются кинокартины, которые были сняты в 2021 и 2022 годах
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Тбилисский международный студенческий кинофестиваль объявил о наборе фильмов, говорится на странице организаторов.
Фестиваль проводит Тбилисский государственный университет театра и кино им. Ш. Руставели при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии и Национального центра кинематографии Грузии.
Программа фестиваля включает в себя как образовательную платформу - мастер-классы, фестивальные беседы и питчинг-форум для грузинских студентов, так и программу международного киноконкурса, победители которого будут выявлены по окончании фестиваля в различных номинациях.
Традиционно жюри фестиваля будет состоять из кинокритиков нового поколения и представителей различных направлений кинематографа.
Для подачи фильма на конкурс стоит представить свои работы производства 2021 и 2022 годов, которые будут представлены на кинофестивале после официального отбора.
Организаторы отмечают, что продолжительность фильма не должна превышать 30 минут, он должен иметь английские субтитры и загружен на VIMEO или аналогичную платформу в HD качестве.
Крайний срок подачи заявок – 18 апреля. Результаты отбора будут объявлены 25 мая. Сам фестиваль в этом году фестиваль пройдет с 22 по 27 июня 2022 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.