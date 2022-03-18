https://sputnik-georgia.ru/20220318/v-gruzii-nazvali-nepriyatnym-naznachenie-eks-zamglavy-mvd-na-vysokuyu-dolzhnost-na-ukraine-265325358.html

В Грузии назвали неприятным назначение экс-замглавы МВД на высокую должность на Украине

В Грузии назвали неприятным назначение экс-замглавы МВД на высокую должность на Украине

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2022-03-18T15:59+0400

2022-03-18T15:59+0400

2022-03-18T17:02+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Назначение бывшего замглавы МВД Грузии Георгия Лорткипанидзе на высокую должность на Украине является неприятным фактом, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.Накануне одна из лидеров главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", бывший глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила, что генерал Лорткипанидзе назначен на должность заместителя директора контрразведки Украины. В Грузии Лоркипанидзе обвиняется в оказании помощи экс-президенту Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии.По словам Папуашвили, есть прямые показания людей, которые были причастны к делу о незаконном пересечении государственной границы экс-президентом."Лорткипанидзе является организатором… Безусловно, неприятно, когда человека, обвиняемого в столь тяжком преступлении, назначают на высокую должность в контрразведке", – отметил Папуашвили.Несмотря на это, глава грузинского законодательного органа добавил, что какой-либо критики в этом плане не будет."Сейчас не время говорить и рассматривать подобные вопросы", – подчеркнул Папуашвили.Дело ЛорткипанидзеВ декабре 2021 года Прокуратура Грузии начала уголовное преследование Лорткипанидзе за оказание помощи экс-президенту Грузии, гражданину Украины Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии.Саакашвили, который проходит в Грузии по нескольким уголовным делам, нелегально вернулся на родину 29 сентября и был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года. Согласно данным прокуратуры, именно Лорткипанидзе разработал план и маршрут незаконного возвращения экс-президента на родину.По данным следствия, еще в апреле 2021 года Лорткипанидзе встретился с Элгуджей Цомая, и, в обмен на определенную помощь, уговорил его перевезти Саакашвили на собственном автомобиле с прицепом через госграницу Грузии.Саакашвили нелегально вернулся в Грузию с помощью бывшего замглавы МВД – прокуратура>>В середине сентября Лорткипанидзе вновь связался с находящимся на этот раз в Грузии Цомая и потребовал отправиться на Украину. 20 сентября Цомая отправился на Украину на своем грузовом автомобиле, который загрузил молочными продуктами и стал ждать дальнейших указаний Лорткипанидзе.Саакашвили доставили на территорию, прилегающую к порту Черноморск, 26 сентября на автомобиле, принадлежащем Лорткипанидзе, и пересадили в грузовой автомобиль Цомая с заранее обустроенным тайником. После этого они пересекли границу Украины и загрузили грузовик на паром VILNIUS.28 сентября судно вошло в порт Поти из порта Черноморск, на котором 29 сентября прибыл принадлежащий Цомая автомобиль с молочными продуктами, и в прицепе находился осужденный Саакашвили.Что касается Лорткипанидзе, он также обвиняется в злоупотреблении служебным положением в деле о разгоне протестующих на проспекте Руставели в Тбилиси 26 мая 2011 года, и в настоящее время дело рассматривается в Тбилисском городском суде.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, хатия деканоидзе, украина, шалва папуашвили