https://sputnik-georgia.ru/20211210/saakashvili-nelegalno-vernulsya-v-gruziyu-s-pomoschyu-byvshego-zamglavy-mvd---prokuratura-262748985.html
Саакашвили нелегально вернулся в Грузию с помощью бывшего замглавы МВД – прокуратура
Саакашвили нелегально вернулся в Грузию с помощью бывшего замглавы МВД – прокуратура
По данным следствия, Лорткипанидзе разработал план и маршрут незаконного возвращения Саакашвили в Грузию 10.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-10T11:27+0400
2021-12-10T11:27+0400
2021-12-10T12:03+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
прокуратура
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/73/235827337_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_53fce3dc600877f00ebe4ddd697f1bd3.jpg
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Георгия Лорткипанидзе за оказание помощи гражданину Украины Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии. Саакашвили запретили телефонные звонки на два месяца>>Саакашвили, который проходит в Грузии по нескольким уголовным делам, нелегально вернулся на родину 28 сентября и был задержан в Тбилиси 1 октября. В настоящее время в содействии экс-президенту в нелегальном проникновении на территорию страны обвиняются Георгий Нариманидзе, Элгуджа Цомая, Зураб и Шалва Цоцория. Они находятся в заключении на время следствия.Согласно новым данным прокуратуры, именно бывший замглавы МВД Лорткипанидзе разработал план и маршрут незаконного возвращения экс-президента на родину. По данным следствия, еще в апреле 2021 года Лорткипанидзе встретился с обвиняемым Элгуджой Цомая и взамен на определенную помощь уговорил его перевести Саакашвили на собственном автомобиле с прицепом через госграницу Грузии. В середине сентября Лорткипанидзе вновь связался с находящимся на этот раз в Грузии Цомая и потребовал уехать на Украину. 20 сентября Цомая отправился на Украину на своем грузовом автомобиле, который загрузил молочными продуктами и дождался дальнейших указаний Лорткипанидзе.Саакашвили доставили на территорию, прилегающую к порту Черноморск, 26 сентября на автомобиле, принадлежащем Лорткипанидзе, и пересадили в заранее обустроенный тайник в грузовом автомобиле Цомая, после этого они пересекли границу Украины и поставили грузовик на паром VILNIUS. 28 сентября судно вошло в порт Поти из порта Черноморск, на котором 29 сентября прибыл принадлежащий Цомая автомобиль с молочными продуктами, и в прицепе находился осужденный Саакашвили. Что касается Лорткипанидзе, он также обвиняется в злоупотреблении служебным положением вместе в деле о разгоне протестующих на проспекте Руставели 26 мая 2011 года, и в настоящее время дело рассматривается в Тбилисском городском суде.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211209/ombudsmen-neobkhodimo-izuchit-psikhicheskoe-sostoyanie-saakashvili-262737186.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/73/235827337_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_8b356a5463c58cad52e68e17c1fb9f16.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, михаил саакашвили, прокуратура, возвращение и арест саакашвили
Саакашвили нелегально вернулся в Грузию с помощью бывшего замглавы МВД – прокуратура
11:27 10.12.2021 (обновлено: 12:03 10.12.2021)
Дополняется
По данным следствия, Лорткипанидзе разработал план и маршрут незаконного возвращения Саакашвили в Грузию
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Георгия Лорткипанидзе за оказание помощи гражданину Украины Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии.
Саакашвили, который проходит в Грузии по нескольким уголовным делам, нелегально вернулся на родину 28 сентября и был задержан в Тбилиси 1 октября. В настоящее время в содействии экс-президенту в нелегальном проникновении на территорию страны обвиняются Георгий Нариманидзе, Элгуджа Цомая, Зураб и Шалва Цоцория. Они находятся в заключении на время следствия.
Согласно новым данным прокуратуры, именно бывший замглавы МВД Лорткипанидзе разработал план и маршрут незаконного возвращения экс-президента на родину.
По данным следствия, еще в апреле 2021 года Лорткипанидзе встретился с обвиняемым Элгуджой Цомая и взамен на определенную помощь уговорил его перевести Саакашвили на собственном автомобиле с прицепом через госграницу Грузии. В середине сентября Лорткипанидзе вновь связался с находящимся на этот раз в Грузии Цомая и потребовал уехать на Украину. 20 сентября Цомая отправился на Украину на своем грузовом автомобиле, который загрузил молочными продуктами и дождался дальнейших указаний Лорткипанидзе.
Саакашвили доставили на территорию, прилегающую к порту Черноморск, 26 сентября на автомобиле, принадлежащем Лорткипанидзе, и пересадили в заранее обустроенный тайник в грузовом автомобиле Цомая, после этого они пересекли границу Украины и поставили грузовик на паром VILNIUS.
28 сентября судно вошло в порт Поти из порта Черноморск, на котором 29 сентября прибыл принадлежащий Цомая автомобиль с молочными продуктами, и в прицепе находился осужденный Саакашвили.
Что касается Лорткипанидзе, он также обвиняется в злоупотреблении служебным положением вместе в деле о разгоне протестующих на проспекте Руставели 26 мая 2011 года, и в настоящее время дело рассматривается в Тбилисском городском суде.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.