https://sputnik-georgia.ru/20211210/saakashvili-nelegalno-vernulsya-v-gruziyu-s-pomoschyu-byvshego-zamglavy-mvd---prokuratura-262748985.html

Саакашвили нелегально вернулся в Грузию с помощью бывшего замглавы МВД – прокуратура

Саакашвили нелегально вернулся в Грузию с помощью бывшего замглавы МВД – прокуратура

По данным следствия, Лорткипанидзе разработал план и маршрут незаконного возвращения Саакашвили в Грузию 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T11:27+0400

2021-12-10T11:27+0400

2021-12-10T12:03+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Георгия Лорткипанидзе за оказание помощи гражданину Украины Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии. Саакашвили запретили телефонные звонки на два месяца>>Саакашвили, который проходит в Грузии по нескольким уголовным делам, нелегально вернулся на родину 28 сентября и был задержан в Тбилиси 1 октября. В настоящее время в содействии экс-президенту в нелегальном проникновении на территорию страны обвиняются Георгий Нариманидзе, Элгуджа Цомая, Зураб и Шалва Цоцория. Они находятся в заключении на время следствия.Согласно новым данным прокуратуры, именно бывший замглавы МВД Лорткипанидзе разработал план и маршрут незаконного возвращения экс-президента на родину. По данным следствия, еще в апреле 2021 года Лорткипанидзе встретился с обвиняемым Элгуджой Цомая и взамен на определенную помощь уговорил его перевести Саакашвили на собственном автомобиле с прицепом через госграницу Грузии. В середине сентября Лорткипанидзе вновь связался с находящимся на этот раз в Грузии Цомая и потребовал уехать на Украину. 20 сентября Цомая отправился на Украину на своем грузовом автомобиле, который загрузил молочными продуктами и дождался дальнейших указаний Лорткипанидзе.Саакашвили доставили на территорию, прилегающую к порту Черноморск, 26 сентября на автомобиле, принадлежащем Лорткипанидзе, и пересадили в заранее обустроенный тайник в грузовом автомобиле Цомая, после этого они пересекли границу Украины и поставили грузовик на паром VILNIUS. 28 сентября судно вошло в порт Поти из порта Черноморск, на котором 29 сентября прибыл принадлежащий Цомая автомобиль с молочными продуктами, и в прицепе находился осужденный Саакашвили. Что касается Лорткипанидзе, он также обвиняется в злоупотреблении служебным положением вместе в деле о разгоне протестующих на проспекте Руставели 26 мая 2011 года, и в настоящее время дело рассматривается в Тбилисском городском суде.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, прокуратура, возвращение и арест саакашвили