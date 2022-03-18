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В Грузии создают совет по цифровой трансформации
В Грузии создают совет по цифровой трансформации
Частный и государственный сектора будут совместно работать в развитии IT-направлений, заявил глава Минэкономики 18.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-18T12:44+0400
2022-03-18T12:44+0400
2022-03-18T12:53+0400
экономика
экономика грузии
леван давиташвили
министерство экономики и устойчивого развития грузии
новости
грузия
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. В Грузии будет сформирован совет по цифровой трансформации, в рамках которого государственный и частный сектора будут совместно работать для полной цифровой трансформации экономики, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Заявление об этом вице-премьер сделал после встречи с представителями компаний информационных технологий. На встрече были представлены видения министерства касательно как непосредственно отрасли информационных технологий, так и в целом проведенных мероприятий в направлении цифровой трансформации страны и планов на будущее.Как отметил вице-премьер, частный и государственный сектора будут совместно работать в том числе для развития IT-направлений, что по словам Давиташвили, будет способствовать экономическому развитию страны, трудоустройству и мобилизации дополнительных доходов."Подобные отраслевые встречи у нас будут с каждым сектором для того, чтобы непосредственно от них услышать первичные нужды, отразить их в нашей политике, которая будет более действенной и ориентированной на нужды", – отметил Давиташвили.На встрече также было отмечено, что руководство Минэкономики приветствует инициативы бизнеса, которые направлены на быстрое развитие отрасли. Кроме того, было предложено создание постоянно действующей коммуникационной платформы, что было положительно принято со стороны представителей бизнеса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, экономика грузии, леван давиташвили, министерство экономики и устойчивого развития грузии, новости, грузия
В Грузии создают совет по цифровой трансформации
12:44 18.03.2022 (обновлено: 12:53 18.03.2022) Подписаться на
Частный и государственный сектора будут совместно работать в развитии IT-направлений, заявил глава Минэкономики
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. В Грузии будет сформирован совет по цифровой трансформации, в рамках которого государственный и частный сектора будут совместно работать для полной цифровой трансформации экономики, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Заявление об этом вице-премьер сделал после встречи с представителями компаний информационных технологий.
На встрече были представлены видения министерства касательно как непосредственно отрасли информационных технологий, так и в целом проведенных мероприятий в направлении цифровой трансформации страны и планов на будущее.
"С сектором информационных технологий мы договорились, что в стране будет создан совет по цифровой трансформации… Считаем, что одним из самых перспективных направлений для страны в будущем будет именно развитие цифровых технологий", – заявил Давиташвили.
Как отметил вице-премьер, частный и государственный сектора будут совместно работать в том числе для развития IT-направлений, что по словам Давиташвили, будет способствовать экономическому развитию страны, трудоустройству и мобилизации дополнительных доходов.
"Подобные отраслевые встречи у нас будут с каждым сектором для того, чтобы непосредственно от них услышать первичные нужды, отразить их в нашей политике, которая будет более действенной и ориентированной на нужды", – отметил Давиташвили.
На встрече также было отмечено, что руководство Минэкономики приветствует инициативы бизнеса, которые направлены на быстрое развитие отрасли. Кроме того, было предложено создание постоянно действующей коммуникационной платформы, что было положительно принято со стороны представителей бизнеса.
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