https://sputnik-georgia.ru/20220319/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-849-265341371.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 849
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 849
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 822 инфицированных 19.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-19T11:01+0400
2022-03-19T11:01+0400
2022-03-19T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 849, скончались 13 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 641 399 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 1 855 человек, а с начала пандемии – 1 596 779. Скончались 16 643.За сутки сделано 20 286 тестов на коронавирус, в том числе 17 904 на антиген и 2 382 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 4,19%, за последние 14 дней – 9,04%, за последние семь дней – 5,87%.К этому времени сделано 2 841 572 прививки, в том числе за последние сутки – 1 448.Лучший способ профилактики коронавируса – мнение врача >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 822 пациента.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, грузия, новости, ограничения из-за коронавируса
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 849
11:01 19.03.2022 (обновлено: 11:31 19.03.2022) Подписаться на
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 822 инфицированных
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 849, скончались 13 человек, согласно данным официального сайта StopCov
.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 641 399 случаев заражения.
За последние 24 часа вылечились 1 855 человек, а с начала пандемии – 1 596 779. Скончались 16 643.
За сутки сделано 20 286 тестов на коронавирус, в том числе 17 904 на антиген и 2 382 ПЦР-теста.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 4,19%, за последние 14 дней – 9,04%, за последние семь дней – 5,87%.
К этому времени сделано 2 841 572 прививки, в том числе за последние сутки – 1 448.
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 822 пациента.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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