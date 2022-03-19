https://sputnik-georgia.ru/20220319/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-849-265341371.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 849

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 849

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 822 инфицированных 19.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-19T11:01+0400

2022-03-19T11:01+0400

2022-03-19T11:31+0400

шестая волна

общество

грузия

новости

ограничения из-за коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264701359_0:69:3078:1800_1920x0_80_0_0_93955d76393ed70040a32abb11ecfa9b.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 849, скончались 13 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 641 399 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 1 855 человек, а с начала пандемии – 1 596 779. Скончались 16 643.За сутки сделано 20 286 тестов на коронавирус, в том числе 17 904 на антиген и 2 382 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 4,19%, за последние 14 дней – 9,04%, за последние семь дней – 5,87%.К этому времени сделано 2 841 572 прививки, в том числе за последние сутки – 1 448.Лучший способ профилактики коронавируса – мнение врача >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 822 пациента.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, грузия, новости, ограничения из-за коронавируса