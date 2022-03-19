https://sputnik-georgia.ru/20220319/naskolko-vyrosla-zarplata-v-gruzii-v-2021-godu-265338809.html
Насколько выросла зарплата в Грузии в 2021 году
Насколько выросла зарплата в Грузии в 2021 году
Практически по всем видам деятельности в Грузии зарплата у мужчин выше, чем зарплата у женщин 19.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-19T09:01+0400
2022-03-19T09:01+0400
2022-03-19T09:01+0400
грузия
экономика
новости
зарплата
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/07/251663192_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_2177bfeb16f3bea03128c53e00e8d588.jpg
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Среднемесячная зарплата в Грузии за четвертый квартал 2021 года выросла на 11,3% и составила 1 463,8 лари (455 долларов), говорится в сообщении Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).За отчетный период среднемесячная зарплата женщин в Грузии составила 1 153,6 лари, а мужчин – 1 767,9 лари. Годовой рост зарплаты у женщин составил 12,8%, у мужчин – 11,8%.По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата:Практически по всем видам деятельности в Грузии зарплата у мужчин выше, чем зарплата у женщин.Заплата наемных рабочих за четвертый квартал выросла на 12,8% и составила 1 597,8 лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/07/251663192_140:93:904:666_1920x0_80_0_0_f4f4a000975e47af634143519c1bf340.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, зарплата, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Насколько выросла зарплата в Грузии в 2021 году
Подписаться на
Практически по всем видам деятельности в Грузии зарплата у мужчин выше, чем зарплата у женщин
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Среднемесячная зарплата в Грузии за четвертый квартал 2021 года выросла на 11,3% и составила 1 463,8 лари (455 долларов), говорится в сообщении Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
За отчетный период среднемесячная зарплата женщин в Грузии составила 1 153,6 лари, а мужчин – 1 767,9 лари. Годовой рост зарплаты у женщин составил 12,8%, у мужчин – 11,8%.
Уровень годовой инфляции в Грузии в декабре 2021 года составил 13,9%, при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 15,6%.
По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата:
Финансовая и страховая деятельность – 2 431,6 лари (годовой рост 20,5%)
Информация и коммуникации – 2 270,2 лари (+3,2%)
Строительство – 2 209,5 лари (+7,2%)
Научная и техническая деятельность – 2,133,0 (5,5%).
Практически по всем видам деятельности в Грузии зарплата у мужчин выше, чем зарплата у женщин.
Заплата наемных рабочих за четвертый квартал выросла на 12,8% и составила 1 597,8 лари.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.