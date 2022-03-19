https://sputnik-georgia.ru/20220319/naskolko-vyrosla-zarplata-v-gruzii-v-2021-godu-265338809.html

Насколько выросла зарплата в Грузии в 2021 году

Насколько выросла зарплата в Грузии в 2021 году

Практически по всем видам деятельности в Грузии зарплата у мужчин выше, чем зарплата у женщин 19.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-19T09:01+0400

2022-03-19T09:01+0400

2022-03-19T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Среднемесячная зарплата в Грузии за четвертый квартал 2021 года выросла на 11,3% и составила 1 463,8 лари (455 долларов), говорится в сообщении Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).За отчетный период среднемесячная зарплата женщин в Грузии составила 1 153,6 лари, а мужчин – 1 767,9 лари. Годовой рост зарплаты у женщин составил 12,8%, у мужчин – 11,8%.По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата:Практически по всем видам деятельности в Грузии зарплата у мужчин выше, чем зарплата у женщин.Заплата наемных рабочих за четвертый квартал выросла на 12,8% и составила 1 597,8 лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, экономика, новости, зарплата, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"