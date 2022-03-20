https://sputnik-georgia.ru/20220320/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-za-sutki-sluchaev-koronavirusa-sostavilo-475-265351869.html

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 475

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 475

Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 801 инфицированный 20.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-20T10:57+0400

2022-03-20T10:57+0400

2022-03-20T11:06+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 475, скончались 20 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 641 874 случая заражения.За последние 24 часа вылечились 1 507 человек, а с начала пандемии – 1 598 286. Скончались 16 663.За сутки сделано 8 311 тестов на коронавирус, в том числе 6 203 на антиген и 2 108 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 5,72%, за последние 14 дней – 8,47%, за последние семь дней – 5,54%.К этому времени сделано 2 842 355 прививок, в том числе за последние сутки – 658.Лучший способ профилактики коронавируса – мнение врача >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 801 пациент.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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