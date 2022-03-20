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МИД КНР: Позиция Китая по украинскому кризису находится на "правильной стороне истории"

МИД КНР: Позиция Китая по украинскому кризису находится на "правильной стороне истории"

Китай всегда выступал в качестве силы для поддержания мира во всем мире, всегда "выступал против войны", заявил глава МИД 20.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-20T12:03+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Позиция Китая в отношении украинского кризиса объективна и справедлива, время покажет, что она находилась на "правильной стороне истории", заявил министр иностранных дел КНР Ван И.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.По его словам, ранее председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом четко и всесторонне изложил позицию Китая по украинскому вопросу, и самый важный посыл заключается в том, что для решения кризиса и обеспечения стабильности на европейском континенте необходимо отказаться от менталитета "холодной войны", от блокового противостояния, на практике сформировать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру региональной безопасности.Крайне важно, отметил Ван И, чтобы все стороны вместе продвигали разрешение кризиса посредством диалога и переговоров, чтобы как можно скорее прекратить огонь и боевые действия и избежать жертв среди гражданского населения, передает РИА Новости.Он подчеркнул, что Китай всегда выступал в качестве силы для поддержания мира во всем мире, всегда "выступал против войны".Китай намерен защищать свои права в случае санкций США – МИД КНР >>"Это коренится не только в исторических и культурных традициях Китая, но и в последовательной внешней политике Китая. Китай будет и впредь выносить независимые суждения, исходя из существа дела, объективно и справедливо", - добавил дипломат.Ван И отметил, что Китай никогда не приемлет никакого внешнего принуждения и давления, а также выступает против любых необоснованных обвинений и подозрений в своей адрес.

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в мире, новости, китай, сша, ван и, мид китая