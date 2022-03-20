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Ни одного случая штамма "дельтакрон" пока не выявлено в Грузии
Ни одного случая штамма "дельтакрон" пока не выявлено в Грузии
Привито только 43,6% взрослого населения, в настоящее время бустер-дозу сделали лишь 8%, заявил эпидемиолог 20.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-20T21:15+0400
2022-03-20T21:15+0400
2022-03-20T21:15+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Ни один случай инфицирования новым штаммом коронавируса "дельтакрон" пока не выявлен в Грузии, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.Эпидемиологическая ситуация в Грузии в марте стабилизировалась. Наблюдается ежедневное уменьшение новых случаев инфицирования, снизилась смертность до 10-15 в сутки."Наш центр проводит мониторинг штаммов, есть несколько баз, откуда ведутся наблюдения и проводится секвенирование. Пока что у нас не зафиксировано ни одного случая. Хотя, вероятность того, что появится новый штамм, есть в каждой стране", - сказал Гамкрелидзе журналистам.Как рассказал эпидемиолог, к сожалению, снизился показатель вакцинации. Так, если в январе было до 7 тысяч прививаемых ежедневно, то в феврале показатель опустился до 3 тысяч, а в марте до тысячи.COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 20 марта >>"Привито только 43,6% взрослого населения, в настоящее время бустер-дозу сделали лишь 8%. Поэтому надо быть очень осторожными, ведь как известно, в ряде стран наблюдается вторая волна того же "омикрона": в Австрии, Дании, Великобритании. Ситуация в Гонконге достаточно сложная", - сказал Гамкрелидзе.Как отметил эпидемиолог, бустер особенно важен, потому что бустер действительно защищает от заражения, обострения и летального исхода.В январе - начале февраля Грузия пережила пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования.Первый случай инфицирования "омикроном" был выявлен в стране 26 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19
Ни одного случая штамма "дельтакрон" пока не выявлено в Грузии
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Привито только 43,6% взрослого населения, в настоящее время бустер-дозу сделали лишь 8%, заявил эпидемиолог
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Ни один случай инфицирования новым штаммом коронавируса "дельтакрон" пока не выявлен в Грузии, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
Эпидемиологическая ситуация в Грузии в марте стабилизировалась. Наблюдается ежедневное уменьшение новых случаев инфицирования, снизилась смертность до 10-15 в сутки.
"Наш центр проводит мониторинг штаммов, есть несколько баз, откуда ведутся наблюдения и проводится секвенирование. Пока что у нас не зафиксировано ни одного случая. Хотя, вероятность того, что появится новый штамм, есть в каждой стране", - сказал Гамкрелидзе журналистам.
Как рассказал эпидемиолог, к сожалению, снизился показатель вакцинации. Так, если в январе было до 7 тысяч прививаемых ежедневно, то в феврале показатель опустился до 3 тысяч, а в марте до тысячи.
"Привито только 43,6% взрослого населения, в настоящее время бустер-дозу сделали лишь 8%. Поэтому надо быть очень осторожными, ведь как известно, в ряде стран наблюдается вторая волна того же "омикрона": в Австрии, Дании, Великобритании. Ситуация в Гонконге достаточно сложная", - сказал Гамкрелидзе.
Как отметил эпидемиолог, бустер особенно важен, потому что бустер действительно защищает от заражения, обострения и летального исхода.
В январе - начале февраля Грузия пережила пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования.
Первый случай инфицирования "омикроном" был выявлен в стране 26 декабря 2021 года.
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